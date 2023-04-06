Дуже часто власники житла цікавляться тим, як зробити бюджетний ремонт в новобудові, шукають дешеві варіанти ремонту квартири, наймають різних майстрів на окремі роботи. Кожні нові працівники знаходять недоліки своїх попередників, а за виправлення вимагають додаткову плату.

Часто це дійсно так, бо майстри не зв’язані в одну системну бригаду відповідають тільки за свою частину роботи. Наприклад, підготовку стін робить одна група майстрів, а фарбування та монтаж шпалер інша. У результаті клієнт отримує незадовільну якість та зовсім недешевий ремонт, а відповідальної особи за весь процес немає. Фахівці підготували поради, як можна зробити економний та якісний ремонт.

Основні поради від «БМК-Атлант»:

1. Укласти договір з однією фірмою або бригадиром.

Це ваш страховий поліс від небажаних та затратних перероблень та цінових непорозумінь. В бригаді майстрів повинні бути спеціалісти своєї справи: малярі, сантехніки, електрики та плиточники. Під чітким керівництвом всі роботи проводяться злагоджено.

2. Зробити проект ремонтних робіт та розширений кошторис робіт.

Після цього у вас появиться чітка картина послідовності всіх етапів та ціноутворення. Весь процес роботи у вас порахований та зрозумілий. Відповідальна особа або фірма повинна надати звітність виконаних робіт перед кожною виплатою. Про те, як складати кошторис, читайте в нашому іншому матеріалі.

Якщо ви все ж вирішуєте робити ремонт самостійно, Hotline радить:

не економити на капітальних рішеннях – сантехніка, електрика, дірки та ніші в стінах;

якщо можна спочатку купити просту річ, а згодом поміняти її на якіснішу – зробіть це;

якщо без речі поки можна прожити – не купуйте її зовсім.

Розрахунок вартості ремонтних робіт та матеріалів вам зможуть зробити фахові працівники фірми яка і буде виконувати його під ключ. Попередньо замовник озвучує свої побажання, а виконавець окреслює планування роботи, ціни та терміни виконання. Ціна будівельних матеріалів є сталою. Значна цінова різниця може бути у виборі плитки, паркету, ламінату, шпалер, сантехніки та електроприладів. Бюджетний ремонт в новобудові залежить від вибору декору.

На вартість ремонту впливатимуть:

площа та кількість кімнат;

обсяг робіт, виконаних забудовником (чорновий ремонт);

перепланування;

ціни на оздоблювальні матеріали;

рівень професійності майстрів.

Як зекономити на оздобленні

Прості способи дизайну

Можна оздобити квартиру недорогими натуральними матеріалами, проте загальний вигляд приміщення буде виглядати естетично та вишукано. Наприклад, використати нанесення декоративної штукатурки на окремі стіни. У вітальній за м’якою частиною або на протилежній стіні з телевізором. Часткове нанесення такого декору збагатить ваш інтер’єр та надасть дорогого та вишуканого вигляду за невеликі кошти.

Популярний варіант бюджетного ремонту в новобудові це оздоблення стін декоративною гіпсовою плиткою, що імітує цегляну кладку. Монтаж декоративної цегли не потребує затратної підготовки стін та монтується просто на стіну. Широкий вибір декоративного тинькування та гіпсової плитки дозволить підібрати колір та фактуру для вашого індивідуального дизайну. На підлогу можливо підібрати недорогу однотонну плитку, а в санвузол придумати оригінальний нестандартний варіант вкладання плитки. У кімнати бажано стелити паркетну дошку, але можливий ламінат.

Фарба та шпалери

Найпростіше оздоблення стін – шпалери та фарба. При цьому важливо, щоб для них зразу була відповідна основа. Якщо у вас цегляний або дуже старий будинок, в якому складно домогтися ідеально рівних стін, подумайте про використання шпалер під фарбування та більш щільних вінілових шпалер. Вибирайте рулони з вираженою структурою, яка приховає неідеальну стіну – такий секрет допоможе заощадити гроші на матеріалах і копіткій роботі майстрів.

Якщо стіни майже рівні, досить їх мінімально поштукатурити та можна використовувати фарбу. Але приготуйтеся до того, що приблизно через рік-другий в коридорі, кухні та дитячої фарбування доведеться оновлювати.

Навіть один вдалий акцент може зробити цікавішим весь інтер'єр. Тому не варто купувати дорогі шпалери на всю кімнату, придбайте один рулон і обклейте ним одну стіну. Решта три пофарбуйте або використовуйте більш бюджетні покриття. Ще із залишків дорогих шпалер можна зробити відмінне панно, якщо наклеїти шпалери на основу з ДСП і поставити в рамку.

Плитка

Якщо планується невелика площа під плитку, наприклад, фартух на кухні, – вибирайте недорогу плитку вітчизняних або європейських брендів, також шукайте залишки колекцій, вони нерідко продаються за зниженими цінами.

Розмір плитки має значення, від нього залежить вартість робіт з її монтажу. Щоб якісно укласти велику плитку, потрібен досвід і вміння, а викладання панно зі шматочків 10х10 см або того гірше мозаїки – майже філігранна робота. Чим складніший процес – тим вище ціна роботи за квадратний метр, тому якщо потрібен бюджетний варіант, вибирайте плитку розміром 30х30 см.

Можна взагалі відмовитися від плитки на кухні та замінити її скляною панеллю. Скло монтується на стіну досить просто, на його поверхні не буде швів, можна вибрати колір, нанести будь-який малюнок або залишити панель прозорою.

Економне рішення для ремонту у ванній кімнаті – листове дзеркало. Воно коштує дешевше керамічної плитки, нескладно монтується та візуально збільшує невелике приміщення. Площа плиткових робіт скоротиться на площу дзеркала, а повітря й світла стане більше.

Ще варіант: покласти на стіни у ванній та туалеті просту недорогу фонову плитку – така зазвичай коштує дешевше, а акцентною і яскравою зробити підлогу. Декором для однотонних стін стануть дзеркала, тумбочки, шафки, полички, рушники, тримачі та коробочки.

Як зекономити на меблях і декорі

Меблі

Спочатку придбайте необхідний мінімум – зручні обідні меблі, ліжко або диван. Не варто відразу витрачати гроші на полиці, дзеркала та тумбочки – почніть жити в оновленому приміщенні обладнаному по мінімуму, і з часом та досвідом зрозумієте, чого і де не вистачає.

Готові меблі коштують дешевше, ніж комплекти на замовлення. Сучасні виробники пропонують шафки для кухні у яких можна вибрати висоту, ширину та глибину – зручно «збирати» комплект з урахуванням потрібних розмірів і побажань.

Фабричні гарнітури, наприклад, спальні або диван і крісла, коштують дешевше, ніж такий самий набір, зібраний з різних предметів окремо. До того ж так ви витратите менше часу на вибір і покупку меблів.

Ще один економний лайфхак: облагородити зовнішній вигляд старих меблів. Шафи, комоди та тумби пофарбуйте в інший колір або пошліфуйте та заново покрийте лаком. На м'які меблі зшийте нові чохли, їх зручно змінювати під інтер'єр, пору року та настрій.

Килими

Спочатку придбайте необхідний мінімум – 1-2 штуки звичайних килимів. І розстеляйте їх після того, як ремонт буде повністю закінчено у всій квартирі, інакше доведеться витрачати гроші на чистку від пилу і слідів фарби.

Коли вся решта меблів буде докуплено, настане час купувати щось дороге та стильне. Вибираючи відповідний варіант, пам'ятайте, що світлі килими білого та кремового відтінків мають дуже гарний вигляд, але навряд чи будуть економним рішенням, адже їх доведеться досить часто чистити. А моделі з довгим ворсом швидко затоптуються та втрачають свій показний вигляд.

Штори

Якщо за проектом в кімнатах заплановані складні штори, які потрібно шити спеціально, в салоні або у майстра – залиште цей пункт на потім. Від сонця захистять ролети або жалюзі, а легкості додасть звичайний легкий тюль. Згодом придбаєте штори своєї мрії, якщо вирішите, що це важливо для інтер'єру.

А ось карнизи встановіть заздалегідь – під них потрібні дірки в стінах і стельових нішах. Якісні карнизи рідко бувають дешевими, тому якщо на них немає бюджету, робіть приховані карнизи, вони дешевші.

Світильники

Хороші люстри – серйозна стаття витрат, особливо коли світла в приміщенні планується багато. Якщо за дизайном передбачена підвісна стеля зі вбудованими світильниками – їх доведеться купувати та монтувати відразу.

А якщо посередині стелі буде традиційна підвісна люстра та ще кілька додаткових точок – торшер, нічник, настільна лампа, купуйте їх поступово. Нічого страшного, якщо джерелом світла в відремонтованій квартирі кілька місяців побудуть звичайні енергоощадні лампочки без красивих плафонів.