Львівська облрада не хотіла платити штраф за встановлені пластикові двері у національній пам'ятці

Львівський окружний адміністративний суд відмовив Львівській обласній раді у скасуванні штрафу від міськради Львова за самовільну заміну дверей на металопластикові в пам’ятці архітектури «Палац губернаторів». Ідеться про заміну дверей на першому поверсі будівлі ЛОР на вул. Винниченка, 14–16.

Рішення ухвалив суддя Назар Костецький 24 листопада. Відповідний документ оприлюднений в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як повідомляв ZAXID.NET, в лютому 2026 року адміністративна комісія при виконавчому комітеті ЛМР виявила факт самовільної заміни дверей у пам’ятці архітектури на металопластикові та неналежне утримання пам’ятки. Тоді вона зобов’язала Львівську облраду, в чиєму оперативному управлінні перебуває будівля на Винниченка, впродовж місяця виправити порушення.

Першого квітня комісія ЛМР оштрафувала ЛОР на 170 тис. грн, адже порушення так і не усунули. Після цього ЛОР звернулась до суду про скасування постанови про штраф. Юристи облради заявили, що у позові міськради порушення не встановлене і провина облради не доведена. Також вони посилались на те, що приміщення, де замінили вікна і двері, перебуває в оренді – там працює офіс представника Уповноваженого з прав людини у Львівській області.

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Проте в рішенні суду зазначено, що, згідно зі законодавством про охорону культурної спадщини, саме власник будівлі або його уповноважена особа – Львівська облрада – має нести відповідальність за її стан, передача частини приміщень в оренду цього не скасовує. Тож суд відмовив ЛОР у скасуванні постанови ЛМР про штраф.

Довідково. Будівля на вул. Винниченка, 14–16 зведена в 1921 році для родини Краттерів. В 1829 році австрійський уряд викупив її, щоб перебудувати для потреб губернатора Галичини. Будівля належить до палацової архітектури пізнього класицизму (ампір) і є пам’яткою архітектури національного значення.