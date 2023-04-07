Незважаючи на високу міцність та стійкість, у процесі експлуатації можуть виникати деякі проблеми

Рідкі шпалери стали популярним матеріалом для оздоблення стін завдяки простоті у застосуванні та можливості створювати різнокольорові текстури. До того ж вони мають натуральний склад та є екологічно чистими. Про переваги та недоліки рідких шпалер розповідає «Епіцентр».

Що таке рідкі шпалери

Рідкі шпалери – це фінішне декоративне покриття для стін та стель. Вони є сухою сумішшю, переважно з натуральних компонентів, яка після змішування з водою утворює пастоподібну масу. Вона наноситься на стіни та після висихання формує декоративне покриття.

Рідкі шпалери бувають:

целюлозні – найдешевші, але і найбільш неякісні;

бавовняні – приємні на дотик;

шовкові – виглядають дуже красиво, але «бояться» прямих сонячних променів і сильно вигоряють;

шовково-целюлозні – комбінований варіант, який має ідеальне співвідношення ціни та якості.

Плюси рідких шпалер:

не потрібно підбирати малюнок і піклуватися про ідеальний стик швів, як це буває зі звичайними шпалерами;

просте та швидке нанесення;

екологічно чистий матеріал, який є безпечним для здоров'я;

можливість створювати різні текстури та візерунки (заввишки 1-2 мм);

можуть стати додатковою звукоізоляцією у вашому будинку;

на рідких шпалерах майже не осідає пил і вони не сильно брудняться;

висока стійкість до механічних пошкоджень;

стійкість до ультрафіолетового випромінювання (крім рідких шпалер з шовку та металізованої нитки);

низька теплопровідність;

мають хорошу паропроникність, відповідно стіни «дихають», не утворюючи ефекту термоса;

легко робити ремонт окремих ділянок: просто зачистіть пошкоджену поверхню і нанесіть рідкі шпалери по-новому;

відмінно підходять для неідеальних стін, адже чудово ховають усі нерівності;

мають хорошу еластичність, тому не бояться тріщин, які з'являються з усадкою будинку;

їх можна розписувати, утворюючи панно;

при нанесенні рідких шпалер немає відходів, що часто буває зі звичайними.

Мінуси рідких шпалер:

довго висихають після нанесення на поверхню (залежно від виробника близько 10 год);

дуже вбирають воду, тому рідкими шпалерами не потрібно оздоблювати приміщення з підвищеною вологістю;

складно доглядати, їх не можна мити (неможливість використання побутової хімії).

Незважаючи на високу міцність та стійкість, у процесі експлуатації можуть виникати деякі проблеми. Однією з найпоширеніших є відшарування покриття від стіни. Це може статися, якщо поверхня була підготовлена погано або суміш рідких шпалер була неправильно приготована.

Ще однією проблемою може бути поява тріщин на поверхні покриття. Таке буває через слабку підготовку стіни або неправильне нанесення самого покриття. Також на поверхні рідких шпалер іноді можуть проступати плями. Це відбувається, якщо на стіні були бруд або жирні плями. Але з рідкими шпалерами все це не так страшно, адже можна зробити швидкий точковий ремонт.