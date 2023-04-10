Усунути іржавий наліт можна за допомогою спеціалізованих засобів

Якщо сантехнікою тривалий час не користуватися або ж вчасно її не мити, на ній може з'являтися іржа, наліт і пліснява. Пришвидшує процес забруднення і занадто жорстка вода в крані. «Епіцентр» розповідає, як легко повернути в експлуатацію сантехнічне обладнання.

Як почистити змішувачі від вапняного нальоту

Так званий водний камінь представляє собою білий осад. Якщо його довго не видаляти, він твердне, утворюючи відкладення, які можуть ускладнювати подачу води та рух ручки. Найпростіше позбутися вапна, використовуючи спеціалізовані засоби для видалення вапняного нальоту. Вони ефективні та швидкодіючі. Досить обробити змішувач і почекати кілька хвилин, доки водний камінь повністю не розчиниться. Потім потрібно ретельно промити виріб, щоб видалити залишки хімікатів.

Позбутися вапняних відкладень на змішувачі можна, скориставшись лимонною кислотою (1 ст. л. на 1 л води) або оцтом. Кислотне середовище сприяє розм'якшенню нальоту, після чого його легко змити. Змочіть у вибраному засобі ганчірку, обмотайте нею змішувач і зачекайте 10-15 хвилин. Якщо після закінчення зазначеного часу осад залишиться, повторіть дію.

Що робити з застояною водою в бойлері

За інструкцією перед від'їздом на тривалий час з водонагрівача слід зливати рідину. Інакше вода застоюється, у ній розмножуються бактерії, утворюється неприємний запах.

Ввести бойлер в експлуатацію після тривалого простою допоможе наступний алгоритм дій:

відключіть водонагрівач від електромережі;

злийте воду;

зніміть нагрівальний елемент та очистіть його від нальоту одним із способів, описаних вище;

помийте внутрішні стінки бойлера, можна використати м'які господарчі губки;

поставте ТЕН на місце та підключіть водонагрівач до мережі.

Існує простіший спосіб. Можна нагріти воду до максимальної температури, повністю спустити, потім наповнити бойлер рідиною і повторити дію, при необхідності 2-3 рази. Детальніше про очищення бойлера ми писали раніше.

Як прибрати іржу з унітазу та цвіль з душової кабіни

Усунути іржавий наліт можна за допомогою спеціалізованих засобів. Також хороший результат дає щавлева або виннокам'яна кислота. 5 г препарату слід розчинити в 1 л теплої води. Розчин слід залити в унітаз, залишити на 10-15 хвилин, потім ретельно почистити йоржиком.

Позбутися цвілі у ванній та душовій кабіні допоможуть професійні антибактеріальні засоби, перекис водню або дезінфектори. Інструкція застосування проста: потрібно обробити уражені грибком поверхні, почекати 10-30 хвилин, потім змити водою.