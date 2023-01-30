Щоб позбутися плісняви назавжди, не достатньо її один раз вивести

Цвіль є одним з найдавніших грибків, що здатний проникати куди завгодно і розмножуватися у структурі будь-якого матеріалу. Найчастіше пліснява з’являється на стінах, віконних рамах, плитці та у вентиляційних каналах. Загрожує вона не тільки поверхням, на яких росте, а й людському організму, провокуючи проблеми з дихальними шляхами, алергічні реакції, інфекційні захворювання та інші проблеми зі здоров’ям. Блог «Епіцентру» пояснює, як прибрати цвіль зі стін та інших поверхонь, використовуючи спеціальну побутову хімію і народні засоби, а також як попередити її появу.

Профілактика появи плісняви

Щоб позбутися плісняви назавжди, не достатньо її один раз вивести. Потрібно зрозуміти причину появи цвілі та усунути її.

Ось найчастіші причини появи плісняви в помешканні:

підвищена вологість у приміщенні (понад 60%);

надмірне використання зволожувача повітря;

недостатнє опалення або його відсутність;

тонкі стіни, схильні до промерзання;

погана вентиляція та відсутність провітрювань;

помилки при будівництві будинку, що призвели до його вогкості;

погана гідроізоляція;

щілини між швами та стиками;

дах, що протікає;

невідрегульовані віконні рами;

багато рослин, які потребують постійного поливу та обприскування;

утворення конденсату;

затоплений чи сирий підвал.

Що робити, щоб уникнути появи плісняви:

Регулярно провітрюйте приміщення та робіть це якомога довше. Намагайтеся уникати надмірного конденсату в приміщенні. Приділіть особливу увагу якісній вентиляції у ванній кімнаті. Використовуйте витяжку під час приготування їжі. Якщо у вашому будинку чи квартирі підвищена вологість, скористайтесь осушувачем повітря. Використовуйте озонатор повітря для дезінфекції. При розміщенні меблів враховуйте те, що завжди потрібно залишати небагато місця між стінами та предметами для дотримання циркуляції повітря.

Як можна помітити, що з’явилася пліснява

Часто пліснява з’являється у важкодоступних місцях, і її відразу складно побачити. У приміщенні з цвіллю дуже швидко псуються продукти, навіть якщо ви дотримуєтеся правильного зберігання. У такій кімнаті може бути важко дихати і з’явиться затхлий запах. Цвіль сприяє появі нежитю, кашлю та чхання, незважаючи на те, що людина не хворіє на ГРВІ. Крім того, на шкірі можуть з’явитися запалення без явної на те причини: вона може почати червоніти та свербіти.

Як позбутися плісняви на стінах за допомогою побутової хімії

Найпростіше купити спеціалізовані або універсальні миючі засоби для видалення плісняви, які вже готові до використання та мають докладну інструкцію. Найчастіше такий засіб розпорошується по стіні на певний час, а потім видаляється тканиною або губкою.

На особливу увагу заслуговують пофарбовані стіни. Щоб не зіпсувати покриття, краще перевірити, як поведе себе засіб на маленькій ділянці. До речі, якщо постукавши по стіні молотком ви почули глухий звук, то пліснява поширилася вже й під штукатуркою. У такому разі штукатурку необхідно буде зняти. Зазвичай для профілактики виникнення цвілі ще на етапі оздоблювальних робіт застосовують спеціальну фунгіцидну ґрунтовку та протигрибкову фарбу.

Як прибрати плісняву у ванній кімнаті

Відмити плісняву від плитки набагато простіше, ніж зі стін, проте міжплиткові шви потребують особливої уваги. Для видалення грибка на плитці, швах чи сантехніці ідеально підійдуть спеціальні засоби від плісняви у ванній. У найзапущеніших випадках потрібно буде видалити фугу, обробити шви антисептиком і потім знову нанести фугу.

Як прибрати плісняву зі стін народними засобами

Оцет на запліснілу поверхню можна або розпорошити, або нанести за допомогою ганчірки, почекати деякий час і протерти ділянку. Також оцет часто використовують у тандемі з содою: спочатку проблемна ділянка натирається нею, а потім на неї наносять оцет, вичікують деякий час і видаляють все за допомогою жорсткої губки. З профілактичною метою можна розпорошувати оцет на проблемні зони раз на тиждень.

На одну склянку теплої води знадобиться дві чайні ложки харчової соди. Цим розчином потрібно змочити плісняву, а потім акуратно видалити її за допомогою губки чи тканини. Для закріплення ефекту також на чисту суху поверхню потрібно нанести розчин з лимонною кислотою або лимонний сік.

Відбілювач вже більш агресивний засіб від плісняви (тому знадобляться рукавички), який використовується на етапі оздоблювальних робіт. Його розводять з водою у співвідношенні 1:10 і розпорошують на поверхню з пліснявою до покриття оздоблювальними матеріалами. Перед оздобленням стіни необхідно повністю висушити.

Перекис водню нанесіть на стіни, а через 10 хвилин видаліть плісняву губкою або ганчіркою.

Розведіть 10 г мідного купоросу в 1 літрі води. Алгоритм той самий: наносимо на поверхню за допомогою ганчірки або розпорошуємо, вичікуємо кілька хвилин, а потім видаляємо.

Спирт з додаванням кількох крапель гліцерину використовується для видалення плісняви з непористих твердих поверхонь. Розчини на спиртовій основі наносяться на проблемні зони на годину, а потім змиваються чистою водою.

Нашатирний спирт або аміак хороший у боротьбі з пліснявою на пластику, плитці та склі. Він змішується з водою у пропорції 1:1 і наноситься на уражену поверхню на 1-2 години, а потім змивається.

Олія чайного дерева ефективна лише на початкових етапах поширення плісняви. У воду (100 мл) додаємо 2 мл олії чайного дерева та одну чайну ложку солі. Цей розчин наноситься на уражену поверхню без подальшого змивання.

Фунгіциди від грибків та бактерій в першу чергу використовуються в садових та городніх роботах, але деякі фахівці також рекомендують їх для боротьби з пліснявою.

Як очистити пральну машину від плісняви

Цвіль вражає гумові та пластикові деталі пральних машин дуже часто. Для боротьби з нею можна використовувати нашатирний спирт, лимонну кислоту, перекис водню, оцет, а також спеціальні засоби від плісняви.

Для профілактики повторної появи грибка краще прати за температури вище 60°C, завжди відкривати дверцята і висовувати контейнер для порошку після прання, щоб вони провітрювалися. Також завжди тримайте відчиненими двері у приміщення, де стоїть пральна машина.

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