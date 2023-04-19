Спочатку слід звернути увагу на особисті потреби кожного, щоб самостійно придумати свій, насамперед функціональний, дизайн інтер’єру

Якщо ви вирішили спробувати самостійно придумати дизайн власної квартири, варто розуміти, що задуманий проект дизайну інтер’єру повинно бути можливо реалізувати в подальшому ремонті квартири. На перший погляд, все просто, проте зробити самостійно дизайн власної квартири не легка задача. CraftArt пропонує розглянути декілька важливих порад.

В першу чергу, дайте відповідь на такі запитання:

скільки людей буде проживати у квартирі;

які в них особисті потреби;

які й скільки меблів необхідно;

скільки місця виділити для зберігання особистих речей.

Спочатку слід звернути увагу на особисті потреби кожного, щоб самостійно придумати свій, насамперед функціональний, дизайн інтер’єру. Наприклад, хтось займається велоспортом або катається на роликах. Це потребує місця для зберігання. Якщо є або плануються діти – це довгий окремий список.

Креслення та розстановка меблів

Насамперед потрібно зробити креслення згідно з точними замірами всіх стін. Потім на кресленні кімнат квартири розмістити корпусні, м’які меблі в масштабі. Це можливо зробити, вирізавши шаблони потрібних меблів в масштабі та соваючи продумувати варіанти положення меблів.

Одночасно варто визначити, де будуть розміщені електроприлади: телевізори, комп’ютер, стереосистема, торшер тощо. На кухні схематично позначити газову плиту, духовку, витяжку, місце для мікрохвильової печі. Точне положення розеток, їхня кількість буде необхідним в розведенні електромережі квартири.

У ванній кімнаті розставляємо сантехнічні прилади: ванну або душову кабіну, умивальник, унітаз, інше. Дотримуйтесь точних габаритів вибраних з наявних в продажі. Перераховане вище має велике значення в ремонті квартири.

В процесі розставляння всіх меблів пробуйте всі можливі варіанти доки не знайдете оптимальний. Найкращий варіант має забезпечити зручність, легкий доступ до всіх частин кімнати та максимальну функціональність.

Створення дизайну власної квартири

Створення дизайну потребує уважності до всіх дрібниць в інтер’єрі. Щоб самостійно придумати дизайн власної квартири необхідні такі креслення:

обмірне креслення;

планувальне рішення;

план розташування меблів;

план покриття підлоги;

план монтажу стель;

схема освітлювальних приладів;

схема вимикачів розеток, електроприладів;

план сантехніки, підігріву підлоги;

схема вентиляції;

схема відкривання дверей;

розташування сантехнічних приладів;

розгортка декору стін кімнат.

Якість та точність буде впливати на майбутній ремонт квартири. Якщо всі креслення готові, визначаємо стилістику та кольорову гамму інтер’єру. Для самостійного створення дизайну власної квартири оберіть концепцію та стиль інтер’єру.

Сучасні тенденції дизайну інтер’єру

Мінімалізм у своїй назві говорить про лаконічне оформлення інтер’єру необхідними елементами. Функціональність, простота, точність основні атрибути стилю. Кольорова гамма дуже стримана, здебільшого у білих, сірих тонах. Щоб кімнати не виглядали безликими, допускається легке оздоблення окремої стіни декоративною штукатуркою легкої світлої текстури. Дизайн інтер’єру стилю мінімалізм пропагує максимально відкритий простір, малою кількістю меблів та декору.

Хай-тек («Hi-tech» – високі технології) – поєднання конструктивізму й усіма технологічними новинками. В інтер’єрі переважають стримані кольори металевими, хромованими деталями. присутній ультрасучасний просунутий настрій. Неординарні технологічні форми меблів, багатофункціональні перегородки, розсувні двері, тощо.

Лофт. Дизайн інтер’єру в цьому стилі надає великий простір фантазії. Щоб надати приміщенню техногенного індустріального вигляду використовують декоративну гіпсову плитку, що імітує цегляну кладку, декоративна штукатурка «Бетон», фабричні світильники, меблі з дерева і металу. Зональний поділ приміщення досить умовний. Недорогий ремонт квартири в стилі лофт добре підходить для студії.

Ф’южн – змішаний стиль інтер’єру різноманітних культур, традицій, технологій. Емоціональний, не завжди функціональний стиль. Основна ідея – особисті вподобання, проте грамотне поєднання та дотримання певної кольорової гами. Надає широкий простір, щоб придумати дизайн власної квартири. Ремонт квартири потребує особливого підходу. Неоднорідні елементи інтер’єру повинні об’єднатись в цікаву композиційну симфонію.

Сучасний класичний інтер’єр не втрачає своєї актуальності. Він перевірений часом. Найпоширеніший стиль дизайну дозволяє трактуватись та видозмінюватись різними новаторськими рішеннями. Одне в ньому незмінне – це вишуканість та елегантність. Дерев’яні класичні меблі, камін, ліпнина, італійські шпалери – неповний перелік атрибутів класичного стилю інтер’єру квартири та будинку. Існує багато різновидів класичного дизайну. Останнім часом популярним є дизайн інтер’єру в стилі американської класики. Плавність ліній, пастельні тони, в міру використання декору надають приміщенню статусності, підкреслюють харизму господаря дому.

Скандинавський стиль – дуже поширений функціональний стиль зі своєрідним колоритом, поєднує в собі високотехнологічні максимально функціональне комфортне вирішення дизайну інтер’єру і грубі природні матеріали: сучасні меблі з дерев’яними грубо обтесаними балками або підлога у вигляді палубної дошки.

Середземноморський стиль характеризує культурні традиції південних країн зокрема Італії, Греції. Тут переважає гра на контрастах світлих стін та дерев’яних меблів темного тонування. Оздоблення стін – декоративною штукатуркою Veneciano, Maumurino, Grotto.

Прованс характеризує провінційний стиль Франції XIX століття. Популярним став завдяки своїй легкості, невимушеності. Цей стиль надає інтер’єру чарівності та романтичного французького настрою.