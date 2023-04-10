Хтось приходить додому щоб відволіктись від метушні і провести час на самоті. А хтось, навпаки, щоб зарядитись енергією, бо вдома на нього чекає гамірна та любляча сім’я. І як правило, стиль квартири може чимало розповісти про його власника. Тому, щоб залишатися в тренді та підкреслити свою індивідуальність, пропонуємо вам переглянути декілька трендів, які будуть актуальними весь 2023 рік.

Новий мінімалізм

Новий мінімалізм – звільнення від усього зайвого. Родзинкою цього стилю є футуристичні форми. Незвичні предмети цього інтер’єру та деякі окремі важкі деталі поєднуються із незвичайною архітектурою. Для нього також характерне використання натуральних матеріалів і відтінків кольорів.

Інтер’єр квартири оформлений в сучасному мінімалістичному стилі виглядає легко і без зайвих деталей. Він самодостатній та не потребує лишнього декору. Базові кольори цього стилю – сірий, бежевий, піщаний. Основна ідея – повторення зовнішнього вигляду натуральних матеріалів, їх неправильних форм.

Зелений – акцентний колір

Натуральність та свіжість в інтер’єрі підсилить зелений колір. Він тримається на піку популярності уже декілька років поспіль. Очікуйте побачити зелене скрізь. Відтінки зеленого використовують у сантехніці, меблях та обробці стін. Актуально буде робити зелений акцент у посуді й текстилі, використовувати велику кількість натуральної зелені.

Сучасний максималізм

Максималістичний стиль «великого тисячоліття» минулих років нікуди не подінеться, але ми також побачимо більше шарів обтічних скульптурних силуетів, а не принтів і візерунків. Фактично дизайнери радять клієнтам інвестувати в скульптуру цього року, а не в інші види мистецтва, а також використовувати більше об’єктів, щоб створити композиції з багатошаровим відчуттям.

Нейтральність 90-х

Додайте до дизайну бежевий, коричневий і кремовий. Холодні нейтральні відтінки поступляться тим, які нагадують про 90-ті, тим, які здаються добрішими та теплішими. Нейтральні кольори, які ми зараз обираємо для наших будинків, відображають те, як ми хочемо відобразити мир і оптимізм, огортаючи кімнати теплом і відчуттям благополуччя, вважають дизайнери.

Ретро-стиль

Мода на 70-ті повертається. Як в одязі так і в декорі. Насамперед це буде виражено у меблях. Бабусині стільці та старий відреставрований сервант можуть легко стати яскравою окрасою нової домівки. Вдихніть у них нове життя. Це буде стильно, креативно та надзвичайно актуально. А ще допоможе вберегти сімейні реліквії, які завжди будуть нагадувати про дитинство.

Сформовані вручну текстури

Подібно до постійного інтересу до сталого розвитку, зосередження на виробах ручної роботи вказує на перехід до дизайну з глобальним впливом. Більшість дизайнерів, опитаних 1stDibs, сказали, що цього року шукатимуть унікальні роботи від майстрів.

Розумні меблі

Дизайнери в оформленні сучасної квартири дедалі частіше будуть використовувати новітні технології. Наприклад, вбудовані в стіл бездротові зарядки, дистанційні карнизи та використання меблів-трансформерів. Особливо це актуально для smart-квартир або квартир-студій.

Екологічний матеріал зі скла, каменю, бетону чи дерева

Використання в дизайні скла, каменю чи бетону повністю відповідає тренду на екологічність та вільний простір. Меблі зі скла додають приміщенню легкості. Інші екологічні матеріали, як от камінь, бетон чи дерево, можуть бути у двох виглядах – оброблені або ж чисті. Яскраве поєднання природи та новітніх технологій – це тренд, який з кожним роком тільки посилюється.

Сталість

Головний тренд, який збережеться у 2023 році? Дизайнери кажуть, що це екологічність. Однак цього року екологічно чисті практики поширяться далі, від предметів мистецтва до наших садів. Тим часом кількість пошуків природних стійких рішень для садівництва, таких як «збір дощової води» та «посухостійкі ландшафти», зростає на Pinterest, згідно зі звітом компанії про прогнози на 2023 рік.

Рекреаційні зони

Дедалі частіше люди переїжджають із міських квартир до заміських будинків, щоб наблизитися до природи. Приватний будинок не всім по кишені та й переїздити подалі від благ цивілізації не дуже хочеться. На порятунок прийшли рекреаційні зони. Це простір між кімнатами, наприклад, вітальнею та спальнею, де можна відпочити чи почитати книжку.

Щоб організувати таку зону, необхідно приділити більше уваги зелені. Зробіть так, щоб інтер’єр цієї зони нагадував міні-сад. Посадіть великі вазони у горщики, розкладіть вази зі свіжими квітами або ж посійте паростки пшениці чи мікрогріну. Створіть у своєму домі магію свіжості і відчуття легкості буде присутнє у вашому житті кожного дня.

За матеріалами My Manhattan, Elle Decor