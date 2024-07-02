Найчастіше комахи потрапляють у житло через відкриті вікна

Зазвичай влітку вікна перебувають в режимі провітрювання, і мухам та іншим набридливим комахам з легкістю можуть потрапити всередину будинку. Як їх позбутися, розповідає УНІАН.

Ефективний засіб від мух

Щоб позбутись мух у будинку не обов’язково використовувати хімічні засоби. Є природні трави, запах яких не люблять комахи. Серед них:

ефірна олія лаванди, базилік, евкаліпт або м'ята. можна налити олію в аромалампу і нагрівати, щоб запах наповнив приміщення;

полин, черемху, бузину або кропиву можна нарвати і розставити по дому у вазах.

Також можна самостійно зробити «пастку». Найпростіший варіант – використовувати мильну піну з оцтом. Вам потрібно взяти будь-яку банку, налити на дно 1 столову ложку оцту, кілька крапель засобу для миття посуду і збовтати, щоб вийшла піна.

Накрити банку харчовою плівкою і зробити отвори, через які мухи потраплять всередину, а назад вибратися не зможуть. Як альтернатива замість піни можна налити на дно банки що-небудь солодке (мед, сироп або варення).

Що зробити, щоб мухи не залітали в будинок

Найчастіше комахи потрапляють у житло через відкриті вікна, вентиляційні решітки або під'їзд. Для того, щоб мухи не залітали в будинок:

встановіть на вікна герметичні москітні сітки;

закрийте вентиляційні отвори решітками;

розвісьте в під'їзді липкі стрічки від мух.

Це три кроки, які можна зробити, якщо ви не хочете постійно боротися з комахами.