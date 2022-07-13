Існує багато різновидів сонечок, які відрізняються як розміром, так і кольором панцира

Бджоли та джмелі, що беруть участь у запиленні рослин, – не єдині корисні комахи у вашому саду та на городі. Існують ті, що харчуються личинками та кладками яєць шкідників, багато хто знищує і дорослих особин. Знаючи, які комахи корисні, можна частково скоротити обсяг робіт з догляду за рослинами та не використовувати зайвий раз хімічні препарати. Фахівці рекомендують створювати умови, які вабитимуть комах на ділянку, і намагатися, щоб їхня кількість перевершувала шкідників. Детальніше про корисних комах та способи їхнього залучення до саду та на город розповідає Agromarket.

Сонечко

Існує багато різновидів сонечок, які відрізняються як розміром, так і кольором панцира – червоним, помаранчевим, чорним, жовтим. Не всі знають, що сонечка харчуються попелицею, кліщами, щитівками, білокрилками, мідяницями, борошнистими червцями. Щодня дорослі сонечка поглинають до кількох сотень шкідників, а їх личинки активно харчуються виключно попелицею.

Тому треба не лише залучати цих комах у сад, а й зберігати її яйця та потомство, які дуже схожі на яйця та личинок колорадського жука, проте мають певні відмінності:

яйця сонечка жовтого, а не оранжевого кольору;

на відміну від колорадського жука, який робить кладки на звороті листя пасльонових культур, сонечко відкладає яйця на листі культур, які уражені попелицею або в безпосередній близькості;

личинка сонечка має чорні цятки на тілі, а у личинки колорадського жука їх немає.

Жужелиця (турун)

Комаха-санітар, що досить швидко переміщається. У неї чорний із жовто-зеленим відливом панцир та довгі чорні ніжки. Щодня жужелиці з’їдають комах, вага яких у кілька разів перевищує власну. В основу раціону входять плодожерки, совки, слимаки, личинки мух, ковалики та інші гусениці.

Жужелиця відкладає потомство в землі. Її яйця мають білий колір, овальну форму та досягають кількох міліметрів у довжину. Личинки, що вилупилися, мають чорно-сіре забарвлення, нагадують черв’яка з чіткими щелепами і парою лапок у передній частині. Личинки жужелиці також активно харчуються, переважно у нічний час. На зиму комахи ховаються в тирсі, в отворах між дровами, камінням.

Галиця Афідіміза

Це дуже маленькі, не більше 3 мм корисні жуки на городі. Дорослі особини мають крила і переміщуються повітрям. Самки відкладають яйця на листі ягідних чагарників та плодових дерев. Вилуплені личинки дуже маленькі, вони активно харчуються попелицею, як і дорослі особини.

Строкатка

Дуже корисні жуки в саду, мають червоно-чорне забарвлення, що нагадує бджіл, тому їх часом називають бджоложуками. Живуть на стовбурах дерев і живляться мурахами, короїдами, довгоносиками, вусанями, точильниками. Жуки відкладають яйця під корою дерев. Личинки, що вилупилися, також харчуються шкідниками, які там живуть.

Вуховертка

Всеїдні жуки-санітари, що харчуються органікою, яка гниє, та живими комахами – попелицею, мокрицями, кліщами та їх личинками. Вуховертки мають щільний блискучий панцир темно-коричневого кольору, довгасте тільце, довгі ніжки. Їх легко впізнати по двох вигнутих ріжках у задній частині тіла. Це дуже ненажерлива і при нестачі їжі може харчуватися молодими гороховими стручками, плодами огірків. Комаха стає активною у вечірній час, при контакті з людиною кусається.

Золотоочка

Невелика комаха, що літає, нагадує метелика, відмінно захищає культури від шкідників, зокрема, від попелиці і її личинок. Ними харчуються і личинки золотоочки. Упродовж життєвого циклу ця комаха поїдає до 400 дорослих особин попелиці, а протягом вегетаційного сезону встигають з’явитися і вирости до 2-3 поколінь цих комах. Влітку вони мають світло-салатове забарвлення, а ближче до зими стають світло-коричневими. Для зимівлі золотоочки вибирають затишні місця в сараї, гаражі, тирсі та в соломі.

Повисюхова муха (дзюрчалка)

Зовні нагадує осу, під час польоту вона видає дзюрчання, може нерухомо зависати у повітрі. Харчується пилком рослин і нектаром, також поїдає попелиці й невеликих гусениць. Шкідливими комахами харчуються і личинки дзюрчалки, тому вона відкладає яйця прямо в місцях проживання шкідників. У період переходу з личинки в лялечку, що триває два тижні, кожна личинка з’їдає до 700 особин попелиці. Приваблюють повисюхову муху рослини-медоноси: айстри, цинія, лаванда, маргаритки.

Як залучити корисних комах на ділянку

Насамперед варто зайнятися посадкою рослин, що приваблюють комах: пижма, м’яти, деревію, чорнобривців, буркуну, маргариток, конюшини, люпину, коріандру, кропу. Багато з цих рослин також є відмінними сидератами.

Крім цього, можна встановити для корисних комах укриття, щоб вони могли розмножуватися та зимувати. Наприклад, укласти зв’язки невеликих гілок. Якщо після обрізки дерев залишаються великі гілки, в центрі просвердлюють отвір і розміщують обрізки в різних частинах саду, бажано в півтіні і вологих місцях. Також рекомендується скласти невелику купку гілок і присипати їх тирсою, перемішаною з сухим листям.

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