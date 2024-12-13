Ці кроки допоможуть підготуватися до можливих відключень світла та комфортніше пережити складний період

Українці поступово адаптуються до життя в умовах відключень електроенергії, особливо взимку. Хтось встановлює сонячні системи, дехто закуповує зарядні станції чи інше необхідне обладнання, щоб бути готовими до ймовірних перебоїв, пишуть Vikna.

У випадку, якщо світла й тепла не буде довго, варто знати, що може знадобитися.

Що придбати для тривалих відключень:

Джерело безперебійного живлення для холодильника: допоможе уникнути різких перепадів напруги та збереже продукти свіжими. Варто звертати увагу на потужність пристрою та ємність акумулятора.

Повербанки на 20-30 тисяч mAh: вони будуть корисні для заряджання телефонів і ноутбуків, особливо краще мати декілька таких.

Потужні ліхтарі з акумуляторами: забезпечать освітлення кімнат.

Портативна газова плита: корисна для приготування їжі. Але перед покупкою варто звернути увагу на тип газу та правила безпечного використання.

Біокамін на етанолі: у випадку критично низької температури у приміщенні дасть можливість опалювати одну кімнату.

Також варто купити світлодіодні лампи та лампи з акумуляторами, запас батарейок, термоси, термочашки, сумку-холодильник з холодоагентами, чайник на акумуляторі.

Радіоприймач та кабелі на різні типи пристроїв також можуть бути корисними під час відключень світла.

Додаткові поради:

Щоб зберегти техніку від раптових стрибків напруги, вимикай її з розеток після використання та на ніч.

Утепліть житло: замініть пошкоджені шибки, герметизуйте щілини, використовуйте поролонові смужки у вікнах. За можливості утепліть стіни та перевірте проводку.

Ці кроки допоможуть підготуватися до можливих відключень світла та комфортніше пережити складний період.