Які продукти варто купити на випадок блекауту: детальний перелік
Росія завдала величезні руйнування для енергетики України. Представники влади та фахівці вже попереджають, що зима буде важкою, а отже, варто готуватись завчасно. В умовах повномасштабної війни необхідно мати запаси продуктів на випадок надзвичайних ситуацій, а особливо під час масштабних відключень світла, коли холодильники можуть не працювати доволі довгий час.
Якою саме їжею варто запастись на зиму, аби пережити блекаут, – читайте на ZAXID.NET.
Як зберігати продукти без світла: загальні поради
Холодильник і морозилка не збережуть їжу свіжою у разі довгих відключень світла. Продукти з коротким терміном придатності варто споживати негайно, тоді як крупи та овочі слід зберігати в темному місці. Не варто забувати про ультрапастеризоване молоко, яке може зберігатися без холодильника кілька тижнів. М’ясо можна пересипати сіллю і зробити консерви. Фрукти і сир слід покласти у яєчні лотки або загорнути у папір, і поставити у прохолодне місце. Власне, частину продуктів можна перенести і у підвал, якщо він є.
Якими продуктами варто запастися на випадок блекауту:
- консерви;
- сухофрукти та горіхи;
- мед;
- кава (краще розчинна);
- чай;
- цукерки;
- шоколад;
- печиво;
- зернові хлібці;
- енергетичні батончики;
- квасоля та сочевиця;
- засолене сало та смалець;
- олія;
- арахісова паста;
- печінка тріски;
- оливки;
- жирні сири тривалого зберігання;
- сухе та згущене молоко.
Які продукти швидкого приготування потрібно мати:
- гречка та вермішель;
- бульйонні кубики чи суміші;
- мюслі;
- вівсянка;
- сублімовані страви.
Як готувати їжу без світла: поради
Їжа тривалого зберігання або швидкого приготування може допомогти під час імовірної важкої зими в Україні, особливо, якщо у вам електрична плита. Крім того, вирішити проблему допоможе туристична газова плитка з балоном.
В умовах частих відключень електроенергії незамінним помічником стане і термос. Хороший термос здатний зберігати воду гарячою до 15 годин, що достатньо для приготування каші або супу швидкого приготування. Для власників автомобілів чудовим рішенням ж буде придбання чайника, який працює від прикурювача.
Деякі страви можна приготувати навіть без використання газу. До прикладу, гречку можна залити гарячою водою і залишити на ніч – до ранку вона буде готова до вживання. Без електроенергії можна готувати різноманітні салати, бутерброди, лаваші з начинками тощо.