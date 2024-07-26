Названо список продуктів, якими варто запастись на зиму

Росія завдала величезні руйнування для енергетики України. Представники влади та фахівці вже попереджають, що зима буде важкою, а отже, варто готуватись завчасно. В умовах повномасштабної війни необхідно мати запаси продуктів на випадок надзвичайних ситуацій, а особливо під час масштабних відключень світла, коли холодильники можуть не працювати доволі довгий час.

Якою саме їжею варто запастись на зиму, аби пережити блекаут, – читайте на ZAXID.NET.

Як зберігати продукти без світла: загальні поради

Холодильник і морозилка не збережуть їжу свіжою у разі довгих відключень світла. Продукти з коротким терміном придатності варто споживати негайно, тоді як крупи та овочі слід зберігати в темному місці. Не варто забувати про ультрапастеризоване молоко, яке може зберігатися без холодильника кілька тижнів. М’ясо можна пересипати сіллю і зробити консерви. Фрукти і сир слід покласти у яєчні лотки або загорнути у папір, і поставити у прохолодне місце. Власне, частину продуктів можна перенести і у підвал, якщо він є.

Якими продуктами варто запастися на випадок блекауту:

консерви;

сухофрукти та горіхи;

мед;

кава (краще розчинна);

чай;

цукерки;

шоколад;

печиво;

зернові хлібці;

енергетичні батончики;

квасоля та сочевиця;

засолене сало та смалець;

олія;

арахісова паста;

печінка тріски;

оливки;

жирні сири тривалого зберігання;

сухе та згущене молоко.

Які продукти швидкого приготування потрібно мати:

гречка та вермішель;

бульйонні кубики чи суміші;

мюслі;

вівсянка;

сублімовані страви.

Як готувати їжу без світла: поради

Їжа тривалого зберігання або швидкого приготування може допомогти під час імовірної важкої зими в Україні, особливо, якщо у вам електрична плита. Крім того, вирішити проблему допоможе туристична газова плитка з балоном.

В умовах частих відключень електроенергії незамінним помічником стане і термос. Хороший термос здатний зберігати воду гарячою до 15 годин, що достатньо для приготування каші або супу швидкого приготування. Для власників автомобілів чудовим рішенням ж буде придбання чайника, який працює від прикурювача.

Деякі страви можна приготувати навіть без використання газу. До прикладу, гречку можна залити гарячою водою і залишити на ніч – до ранку вона буде готова до вживання. Без електроенергії можна готувати різноманітні салати, бутерброди, лаваші з начинками тощо.

За матеріалами Еenergy, ТСН та УНІАН