Будинкок Медведчуків на Рубльовці

Родина екснардепа та державного зрадника Віктора Медведчука володіє маєтком площею понад 2000 м² в елітному поселенні Рубльовка в Росії. Про це йдеться у спільному розслідуванні «Слідства.Інфо» та KibOrg.

Двоповерховий маєток розташований за 9 км від Москви в елітному поселенні «Жуковка-21 вєк», що є частиною Рубльовки. Будинок має площу 2217,4 м² та побудований на чотирьох земельних ділянках площею 60,5 сотки.

За даними розслідувачів, будинок належить компанії «Алмирида Инвестментс», якою володіє компанія Оксани Марченко (дружина Віктора Медведчука та колишня українська ведуча) АО «Ренессанс». Генеральною директоркою «Алмирида Инвестментс» є 21-річна донька Медведчука та Марченко Дарья, яка також є похресницею російського диктатора Владіміра Путіна.

Оголошення на російській платформі «Яндекс.Недвижимость»

На російський платформі «Яндекс.Недвижимость» розміщено оголошення, у якому цей маєток пропонується до довгострокової оренди за понад 9 млн рублів на місяць (приблизно 120 тис. доларів або понад 5 млн грн). Зазначено, що будинок зведений у 2015 році. На першому поверсі розташовані дві гардеробні, зала з каміном, їдальня та кухня, гостьова спальня, кінозала, СПА-зона, басейн, кімната для відпочинку, сауна, хамам, душ, купіль, тренажерний зал, кімната для обслуговуючого персоналу, а також пральня.

На другому поверсі розмістили три спальні із санвузлами, кабінет, бібліотеку, вітальню, сауну, душ, кімнату, бар, дві гардеробні, два санвузли, дві спальні, вітальню з каміном, п’ять гардеробних та дві ванні кімнати. Вказується, що будинок оснащений прихованою системою відеоспостереження, а також є ліфт. На прибудинковій території розташований гараж, що вміщує пʼять автомобілів, а також паркінг, що розрахований на пʼять машин.

Ресурс «Яндекс.Недвижимость» у березні 2025 року зазначав, що цей маєток є найдорожчим з тих, що пропонуються до оренди у Московській області.

Нагадаємо, 20 лютого стало відомо, що донька нардепа-зрадника Віктора Медведчука отримала російське громадянство. Вказувалось, що у жовтні 2025 року вона отримала у Москві російський паспорт за прізвищем матері – Оксани Марченко. Водночас паспорт громадянки України в неї оформлений за прізвищем батька.