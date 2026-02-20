21-річна Дарья також стала власницею двох російських компаній з капіталом в 3 млрд рублів

Донька екснардепа-зрадника Віктора Медведчука і телеведучої Оксани Марченко Дарья стала громадянкою Росії, повідомили у пʼятницю, 20 лютого, журналісти «Слідство.Інфо». Водночас вона має український паспорт.

Згідно з даними податкової Росії, 21-річна Дарья Медведчук у жовтні 2025 року отримала російський паспорт у Москві. У російському документі її оформили за прізвищем матері – Оксани Марченко. Український паспорт Дарья має на прізвище батька.

Журналісти зазначають, що Дарья є похресницею російського диктатора Владіміра Путіна та дружини заступника голови Ради безпеки РФ Дмітрія Мєдвєдєва – Світлани Мєдвєдєвої.

Російське ЗМІ «Мєдуза» раніше повідомляло, що Дарья Медведчук з 2021 року живе у Москві, і того ж року вступила на бакалаврат Вищої школи економіки за напрямом «Управління бізнесом». Ще одне російське медіа «Вьорстка» повідомило, що у 2025 році вона закінчила навчання та отримала диплом вже на прізвище Марченко.

Зараз на магістратурі у московському виші вчиться «М***о Д. В». У рейтингу вона посідає 43-тє з 46-ти місць із середнім балом 4,25.

У лютому 2026 року студентка Дарья Марченко стала гендиректоркою російських компаній «Алміріда інвестментс» та «Рад-Ев». Остання володіє віллою Медведчука у тимчасово окупованому Криму. Активи цих компаній сягають майже 3 млрд рублів.