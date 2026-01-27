Білоруські журналісти повідомили про затримання Інни Кардаш

Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки викрили та затримали шпигунку, яка працювала на білоруський КДБ. Раніше жінка працювала на телеканалі «112» Віктора Медведчука, а згодом влаштувалась до одного з провідних українських медіа, повідомили 27 січня у пресслужбах ГУР, СБУ та Офісу генпрокурора.

Хоча спецслужби не називають імені фігурантки, білоруське медіа «Наша Ніва» ідентифікувало шпигунку – за даними журналістів, йдеться про Інну Кардаш.

35-річна Кардаш у 2012-2015 роках працювала в компаніях «Юнайтед компані» та «Максбет», а у 2018-2019 роках співпрацювала з «Тутбаймедіа». За даними українських правоохоронців, вона працювала на підсанкційному телеканалі Віктора Медведчука «112», а згодом перейшла до іншого українського медіа.

«Наша Ніва» стверджує, що у 2020 році Кардаш працювала на телеканалі «Україна» у Білорусі, а згодом працевлаштувалася в інформаційне агентство «Інтерфакс». На сайті «Інтерфакс-Україна» є матеріали з іменем Інни Кардаш.

«Агентство "Інтерфакс-Україна" підтверджує, що ця особа працювала в редакції кореспондентом з червня 2021 року по початок вересня 2024 року. У листопаді 2024 року її було нарешті звільнено, після чого агентство не підтримувало з нею жодних контактів», – повідомило агентство.

Правоохоронці повідомили, що білоруска діяла під прикриттям журналістської діяльності та була «глибоко законспірованою шпигункою», яка працювала на КДБ Білорусі з 2015 року. Звʼязки своїх колег по роботі вона використовувала для розширення особистих контактів серед українських політиків та військових, а також закордонних дипломатів. Свою агентурну роботу на території України Інна Кардаш розпочала у 2020 році.

«У 2025 році вона встановила контакт із представниками КДБ Республіки Білорусь та за грошову винагороду погодилася на конфіденційне співробітництво. Підозрювана збирала й передавала розвідувальну інформацію про діяльність окремих підрозділів ГУР МО України, оперативну обстановку, внутрішні процеси та осіб, залучених до оперативної і агентурної роботи», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За даними ГУР, білоруска також мала встановити звʼязки з працівниками посольства Китаю в Києві, щоб зібрати інформацію про їхню діяльність в Україні.

Весь час правоохоронці надавали шпигунці дезінформацію під виглядом розвідданих. Після того як на Інну Кардаш зібрали доказову базу, її затримали в Києві. Під час обшуків у неї вилучили смартфон та диктофон, які вона використовувала для збору закритої інформації. Жінці повідомили про підозру за ст. 114 ККУ (шпигунство)

Наразі колишня журналістка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.