«Укрзалізниці» передадуть конфісковані російські вагони

Кабінет міністрів запускає процедуру вилучення 1592 арештованих на території України російських вагони. Їх передадуть у користування «Укрзалізниці». Про це у понеділок, 9 березня, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

До 2022 році росіяни використовували вагони для перевезення комерційних вантажів територією України та країн Євросоюзу, а після початку повномасштабного вторгнення на них наклали арешт. У 2025 році Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про конфіскацію російського рухомого складу.

Наразі уряд визначив Фонд держмайна управителем конфіскованих вагонів, який надалі передасть їх у користування «Укрзалізниці».

«Ці вагони належали підсанкційним резидентам РФ, зокрема “ВЕБ-Лізинг”, державній корпорації розвитку “ВЕБ. РФ”, АТ «Державна транспортна лізингова компанія”, АТ “Норд” - дочірній компанії “Сбєрбанк Лізинг” та іншим російським компаніям у сфері фінансів і логістики», – повідомила Юлія Свириденко.

За словами премʼєр-міністерки, вагони оцінюють у 2,2 млрд грн, всі вони у робочому стані. Планується, що їх використовуватимуть для перевезення вантажів, у тому числі – військових.

Нагадаємо, 4 березня «Укрзалізниця» повідомляла, що росіяни протягом чотирьох днів здійснили 18 атак на залізничну інфраструктуру України. Окупанти за допомогою ударних БпЛА та FPV-дронів обстрілюють локомотиви, вантажні вагони, спецтехніку для ремонту, а також залізничні депо та мости.