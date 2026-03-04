Провідник загинув через обстріл залізничної станції Чаплине на Дніпропетровщині 24 серпня 2022 року

Дружина провідника, який загинув через російський обстріл залізничної станції на Дніпропетровщині у серпні 2022 року, виграла суд у ПФУ у Львівській області та відсудила мільйон гривень. Раніше ПФУ відмовляв у виплаті, бо «Укрзалізниця» не була внесена у реєстр об’єктів критичної інфраструктури.

Як вказано у рішення Львівського окружного адміністративного суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, чоловік позивачки був провідником пасажирського вагону та загинув через обстріл залізничної станції Чаплине на Дніпропетровщині 24 серпня 2022 року. У Офісі президента повідомляли, що того дня через ракетний обстріл залізничної станції та житлового сектору селища загинули 25 людей.

Закон №2980 передбачає одноразову грошову допомогу у разі завдання шкоди працівникам об’єктів критичної інфраструктури внаслідок військової агресії Росії. У випадку загибелі працівника сім’я має право отримати 1 млн грн. Дружина загиблого залізничника звернулась до ПФУ у Львівській області, щоб отримати виплату, але їй відмовили, бо «Укрзалізниця» не була внесена у реєстр об’єктів критичної інфраструктури. Після цього вдова звернулась до суду.

Цю справу розглянула суддя Наталія Грень, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін.

«З урахуванням системного аналізу актів законодавства, АТ «Українська залізниця» (юридична особа, до складу якої входять філії та структурні підрозділи) є об’єктом критичної інфраструктури, а, відповідно провідник пасажирського вагону Філії «Пасажирські перевезення» АТ «Українська залізниця» – працівник об’єкту критичної інфраструктури, незважаючи на відсутність відповідного запису у Реєстрі об’єктів критичної інфраструктури», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнила позов та зобов’язала ПФУ у Львівській області виплатити 1 млн грн дружині загиблого залізничника на підставі ч.2 Закону України №2980. Рішення ще можна оскаржити.