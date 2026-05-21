Штаб ФСБ уразили на тимчасово окупованій території Херсонської області

Служба безпеки України завдала удару по штабу російської ФСБ на тимчасово окупованій території Херсонської області. Унаслідок операції близько сотні російських військових були знищені або отримали поранення. Про це у четвер, 21 травня, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, операцію провели бійці Центру спеціальних операцій «А» СБУ. Під час удару також було знищено російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

«Завдяки лише одній цій операції російські втрати – близько сотні окупантів знищеними та пораненими», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Росія має відчути наслідки війни, яку сама розпочала проти України. Він також додав, що українські «санкції» середньої та дальньої дистанції продовжать діяти й надалі.

