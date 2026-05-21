СБУ атакувала штаб ФСБ на Херсонщині, ліквідувавши близько 100 росіян
Під час удару також було знищено російський «Панцир-С1»
Служба безпеки України завдала удару по штабу російської ФСБ на тимчасово окупованій території Херсонської області. Унаслідок операції близько сотні російських військових були знищені або отримали поранення. Про це у четвер, 21 травня, повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, операцію провели бійці Центру спеціальних операцій «А» СБУ. Під час удару також було знищено російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».
«Завдяки лише одній цій операції російські втрати – близько сотні окупантів знищеними та пораненими», – заявив Зеленський.
Президент наголосив, що Росія має відчути наслідки війни, яку сама розпочала проти України. Він також додав, що українські «санкції» середньої та дальньої дистанції продовжать діяти й надалі.
Нагадаємо, 20 травня стало відомо, що Сили безпілотних систем спільно з СБУ знищили на Донеччині школу підготовки російських пілотів. У «Російській академії ракетних і артилерійських наук» також виробляли деталі для безпілотників.