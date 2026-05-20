Внаслідок кількох прицільних атак дронів будівля школи російських пілотів знищена

Сили безпілотних систем спільно з СБУ знищили на Донеччині школу підготовки російських пілотів. У «Російській академії ракетних і артилерійських наук» також виробляли деталі для безпілотників, повідомили у середу, 20 травня, у пресслужбі СБС.

Українські безпілотники атакували обʼєкт росіян у місті Сніжне на ТОТ Донеччини, де здійснювали підготовку пілотів та виготовляли боєкомплекти й інші компоненти для російських безпілотників. За атаку відповідали оператори 1-го окремого центру СБУ спільно з бійцями СБУ.

На кадрах, оприлюднених СБС, видно, як ударний дрон атакує будівлю навчального центру. Одразу після першої атаки центр атакували ще кілька дронів. На відео видно вибухи та знищену будівлю «академії».

«У результаті ураження знищено виробничі та ремонтні приміщення, у яких перебували чотири бронеавтомобілі “Тигр”, доставлені для ремонту. Усі машини знищені. Також ліквідовано начальника школи — підполковника на позивний “Бурий”. Загально безповоротні втрати живої сили становлять щонайменше 65 осіб», – повідомили у пресслужбі СБС.

У Силах безпілотних систем додали, що внаслідок атаки також знищені боєкомплекти та компоненти для виробництва безпілотних систем росіян. Там наголосили, що ураження обʼєктів такого типу підриває спроможності ворога з підготовки безпілотних екіпажів, ремонту броньованої техніки та забезпечення підрозділів на фронті.