Було уражено прикордонний сторожовий катер «Світлячок»

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді у неділю, 17 травня, опублікував відео ураження російського сторожового катера поблизу Каспійська в Росії.

За даними СБС, атаку здійснили пілоти 1-го окремого центру у ніч на 17 травня. Корабель було уражено приблизно за 986 км від лінії бойового зіткнення, у районі Каспійська в Республіці Дагестан. На оприлюднених кадрах видно, як катер під час руху по воді намагається відстрілюватися від безпілотника, однак український дрон зумів наблизитися та вразити ціль.

Мова йде про прикордонний сторожовий катер проєкту 10410 («Світлячок»), який належить до кораблів третього рангу. Він призначений для охорони територіальних вод і використовується російською стороною для патрулювання, а також боротьби з надводними та повітряними загрозами у прибережній зоні.

Окрім цього, «Мадяр» повідомив про серію ударів по інших військових цілях російських сил на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, йдеться про ураження систем ППО, пунктів управління, логістичних об’єктів та техніки у Луганській, Донецькій, Запорізькій областях і Криму.

Крім цього, у ніч на 17 травня безпілотники здійснили наймасовішу атаку від початку війни на Московську область.