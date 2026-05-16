Український літак з вибухівкою на борту затримали на шляху до Лівії

У Тринідаді і Тобаго (острівна держава у Карибському морі) затримали український літак із п’ятьма членами екіпажу. На борту повітряного судна виявили вибухівку. Про це у п’ятницю, 15 травня, повідомила щоденна ямайська газета Jamaica Observer.

Вантажний літак рейсу CVK-7078 вилетів з Х'юстона (штат Техас), зробив зупинку на Багамських островах, а в четвер, 14 травня, зупинився в аеропорту Піарко на острові Тринідад для дозаправки. Далі він мав вирушити до Кабо-Верде, а кінцевим пунктом призначення була Лівія.

Однак співробітники Імміграційного відділу аеропорту виявили, що літак транспортує вибухівку, після чого борт та членів екіпажу затримали одразу кілька національних і міжнародних правоохоронних та безпекових органів. Міністр внутрішньої безпеки Роджер Александер заявив, що літак перевозив «кілька тонн заборонених небезпечних предметів».

Втім після ретельної перевірки літаку та членам екіпажу дозволили виліт. Управління аеропортів Тринідаду і Тобаго повідомило, що спільне розслідування мало встановити, чи були дотримані необхідні процедури щодо перевезення та декларування вантажу.

Після «широких розслідувань та оцінок» слідчі дійшли висновку, що ані пілот, ані члени екіпажу не порушували закон.

За даними Guardian Media, йдеться про літак Антонов Ан-12, який належить українській вантажній авіакомпанії Cavok Air. Один із правоохоронців повідомив, що екіпаж літака надав «обґрунтовані пояснення» щодо вибухівки, яку перевозив. Її могли використовувати у гірничій промисловості, кар’єрних роботах та підводних операціях.