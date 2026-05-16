39-річний чоловік потрапив у лікарню через наїзд квадроцикла

У п’ятницю, 15 травня, у Яворівському районі Львівщини 39-річний чоловік потрапив у лікарню через наїзд квадроцикла, яким керував 10-річний хлопець. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, ДТП сталася 15 травня у селі Підлуби Яворівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 10-річний водій квадроцикла Commаn Scorpion 200, житель села Підлуби, скоїв наїзд на пішохода, 39-річного місцевого мешканця. Унаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у лікарню.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.