Петер Мадяр заявив, що уряд Орбана не отримає компенсацій

Премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що країна передасть Україні гроші, які мали виплатити як компенсації міністрам попереднього уряду. Про це повідомив польський телеканал TVP, а також Петер Мадяр у дописі на своїй фейсбук-сторінці.

Відповідно до угорського законодавства, міністри та їхні заступники мають право на виплати після завершення терміну своїх повноважень. Сума виплат залежить від строку перебування на посаді. За словами Петера Мадяра, йдеться про майже 1 млрд форинтів (понад 100 млн грн).

Премʼєр Угорщини звинуватив попередника Віктора Орбана та його уряд у корупції та кумівстві. Петер Мадяр наголосив, що за час правління партії «Фідес» державний борг країни зріс майже до 75% ВВП, а інфляція досягла піку у 2023 році на рівні 26%.

«Я закликаю міністрів, які зруйнували нашу країну та загнали її в борги, навіть не думати про те, щоб взяти ці гроші. З огляду на стан, в якому вони залишили країну, це найменше, що вони можуть зробити, щоб не брати десятки мільйонів форинтів вихідної допомоги», – цитує TVP Петера Мадяра.

У своєму дописі у фейсбуці Петер Мадяр написав, що Віктор Орбан має право на виплату у розмірі майже 39 млн форинтів, однак запевнив, що експремʼєр не отримає ці гроші.

«Згідно з його декларацією про майно, Віктор Орбан мав би право на 38 801 013 форинтів вихідної допомоги за розграбування нашої країни, згідно з прийнятим ним законом. Він її не отримає», – заявив Петер Мадяр.

За даними TVP, уряд Орбана дав згоду на передачу компенсаційних виплат Україні. Гроші передадуть дитячому будинку, що розташований у селі на кордоні з Угорщиною. Більшість жителів села – угорськомовна меншина. Крім того, Петер Мадяр заявив про початок розслідування дій попереднього уряду.

Нагадаємо, 45-річний лідер партії «Тиса» Петер Мадяр, яка перемогла на парламентських виборах у квітні, офіційно обійняв посаду премʼєр-міністра Угорщини 9 травня.

13 травня Петер Мадяр повідомив, що Угорщина викликала російського посла через обстріл Закарпатської області. Це сталося вперше за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ще раніше, 11 травня, Аніта Орбан перед призначенням на посаду міністерки закордонних справ Угорщини заявила, що її країна більше не використовуватиме право вето як політичний інструмент тиску на Європейський Союз.