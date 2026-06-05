Дівчина розкаялась та співпрацювала зі слідством

Івано-Франківський міський суд визнав 17-річну жительку Надвірнянського району винною у державній зраді і призначив їй три роки позбавлення волі.

Йдеться про неповнолітню прикарпатку, яку влітку 2025 року завербував підполковник російської воєнної розвідки Марат Цевелев. За його інструкціями агентка спочатку провела дорозвідку біля Бурштинської ТЕС та опорної електропідстанції, щоб з’ясувати технічний стан енергооб’єктів після попередніх обстрілів.

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Далі вона мала провести фото- та відеофіксацію об’єкта ЗСУ і позначити його геолокацію на гугл-карті. Після цього Цевелев доручив агентці узагальнити зібрану інформацію і направити йому через месенджер.

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Також неповнолітня регулярно протягом пів року робила та передавала російському куратору фото- та відеооб’єктів трансформаторних підстанцій в Івано-Франківську, будівель ТЦК та СП, а також місцевого аеропорту. За кожне виконане завдання росіяни перераховували їй гроші на банківську картку. За останнє завдання їй обіцяли заплатити 200 доларів, з яких вона встигла отримати лише завдаток – 800 грн.

Дівчину затримали в січні 2026 року під час виконання чергового розвідувального завдання та оголосили підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Відтоді вона перебувала під вартою.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі в п’ятницю, 5 червня, під час судового засідання дівчина розкаялась та співпрацювала зі слідством. Суд також врахував неповнолітній вік обвинуваченої і призначив покарання нижче від санкції статті – три роки позбавлення волі. Вирок можуть оскаржити в апеляції.