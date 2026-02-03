Контррозвідники СБУ затримали підозрювану на гарячому

Контррозвідка Служби безпеки України затримала завербовану росіянами випускницю франківського технікуму, яка допомагала готувати нову серію ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Прикарпаття. 17-річній дівчині загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області у вівторок, 3 лютого, дівчина потрапила до уваги російського ГРУ, коли розмістила в інтернеті оголошення про пошук роботи. Її завербували, пообіцявши легкий заробіток.

Найбільше РФ цікавила Бурштинська теплова електростанція. За завданням ГРУ, підозрювана проводила дорозвідку біля ТЕС, щоб з’ясувати її технічний стан після попередніх обстрілів. Для конспірації дівчина виїхала з Франківська на таксі, а безпосередньо до енергооб’єкта прямувала пішки.

«Прибувши до пункту призначення, вона зробила фото,- відеофіксацію будівель ТЕС з прив’язкою до електронних координат на карті. Також агентка вивчала одну із опорних підстанцій в Івано-Франківську. Контррозвідники СБУ затримали фігурантку на гарячому поблизу стратегічно важливого об’єкта», – зазначили в СБУ.

Під час обшуків у помешканні дівчини вилучили чотири мобільні телефони, які вона змінювала для конспірації зв’язку з куратором. Її арештували без права внесення застави. За державну зраду (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) підозрюваній загрожує до 10 років ув’язнення.