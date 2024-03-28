Бурштинська ТЕС забезпечує світлом 3 мільйони користувачів із Закарпатської та частково Івано-Франківської та Львівської областей

Після масштабної атаки шахедами та ракетами 22 березня виведені з ладу всі блоки Бурштинської ТЕС. У місті 5 днів не було тепла та гарячої води. На відновлення теплоелектростанції треба щонайменше 4 мільярди гривень.

Як повідомив «Економічній правді» виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук 27 березня, внаслідок останнього масованого обстрілу в енергосистемі було втрачено 50% встановленої потужності. Зокрема постраждали Бурштинська та Ладижинська ТЕС.

«У нас постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС і всі – на Ладижинській ТЕС. Енергоблоки в різному ступені руйнації: від повної до понад 50%»,– сказав Дмитро Сахарук, відзначивши, що на відновлення станцій можуть піти місяці, а то й роки.

За словами міського голови Василя Андрієшина, у минулому році у Бурштинську ТЕС влучили 17 ракет, однак таких руйнувань і збитків, які були завдані через атаку 22 березня, ТЕС ще не зазнавала. Для відновлення станції потрібно щонайменше 4 мільярди гривень.

«Збитки нанесені на мільярди гривень. Навіть ДТЕК не впорається самостійно з цим. Станція ще не вийшла на відповідний режим після попередніх обстрілів. Ми зустрічались з директором – щоб вийти до попереднього стану, потрібно 4-5 мільярдів. Коштів потрібно надзвичайно багато», – розповів Василь Андрієшин в ефірі програми «Позиція Галичини».

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Прикарпаття 22 березня постраждали двоє людей. Пожежу понад 6 годин гасили 69 рятувальників за допомогою 56 одиниць техніки. Через відключення тепла та гарячої води у Бурштині оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня та розгорнули пункти обігріву. 27 березня теплопостачання у комунальних закладах та житлових будинках Бурштина відновили.

Додамо, Бурштинська ТЕС – одна із найпотужніших електростанцій в Україні, яка забезпечує світлом 3 мільйони користувачів із Закарпатської та частково Івано-Франківської та Львівської областей.