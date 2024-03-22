Окупанти застосували ракети «Кинджал» та Х-22, а також дрони-камікадзе

У ніч на п’ятницю, 22 березня, російські окупанти завдали масованої атаки крилатими ракетами та дронами, вдаривши по щонайменше сімох областях. Зокрема, вибухи лунали на Львівщині та Хмельниччині. Про повітряну тривогу через масовану атаку Росії повідомили у прес-службі Повітряних сил ще ввечері 21 березня.

Так, приблизно о 22:40 Повітряні сили попередили про рух безпілотників, які росіяни випустили з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Кілька груп дронів-камікадзе зафіксували на Дніпропетровщині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Одещині.

Загалом більшість груп дронів рухалася у західному напрямку. Зокрема, приблизно о 1:45 на Хмельниччину атакували безпілотники, що летіли з території Вінниччини. Вже приблизно о 2:40 БПЛА помітили у Тернопільській області, а згодом пролунали вибухи на Львівщині.

Приблизно о 4:30 Повітряні сили повідомили про пуск російських ракет по українських містах – з російського аеропорту Саваслєйка вилетів російський винищувач МіГ-31. Окупанти атакували крилатими ракетами Х-22 та Х-47М2 «Кинджал» Львівщину, Тернопільщину, Івано-Франківщину, Хмельниччину, Вінниччину, Київщину, Харкіщину та ще щонайменше шість областей.

За даними президента Володимира Зеленського, росіяни випустили по Україні понад 60 БПЛА типу Shahed і майже 90 ракет різних типів.

«У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У “шахедів” немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи Patriot повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно», – повідомив Володимир Зеленський.

Згодом командувачі Повітряних сил Микола Олещук уточнив кількість випущених Росією снарядів – всього окупанти застосували 151 засіб повітряного нападу.

Зокрема, Росія випустила по Україні:

63 ударні безпілотники Shahed-136/131 з російського Приморсько-Ахтарська;

12 балістичних ракет «Іскандер-М» з Бєлгородщини та тимчасово окупованого Криму;

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 13 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, що злетіли з акваторії Каспійського моря;

п’ять крилатих ракет Х-22 із п’яти бомбардувальників Ту-22М3, що злетіли з Ростовської області);

сім аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із 10 МіГ-31К, які злітали з Тамбовської області;

дві керовані авіаційні ракети Х-59, випущені з двох Су-30 (Су-34) з ТОТ Запорізької області);

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської та Курської областей.

«В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі: 55 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, 35 крилатих ракет Х-101/Х-555, дві керовані авіаційні ракети Х-59. Усім дякую за бойову роботу», – повідомив Микола Олещук.

Результат роботи ППО у ніч на 22 березня

Наслідки масованого обстрілу росіян

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, окупанти здійснили наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

«Мета – не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях», – повідомив Герман Галущенко.

Так, у Кривому Розі внаслідок атаки росіян запровадили графіки аварійних відключень, підприємства застосовую генератори. Влада міста повідомила про влучання в об’єкти критичної інфраструктури. На Дніпропетровщині запроваджуються відключення світла внаслідок обстрілів, повідомили у прес-службі ДТЕК. За словами голови Дніпровської ОВА Сергія Лисака, енергетична інфраструктура пошкоджена у Дніпровському, Криворізькому, Ппавлоградському та Кам’янському районах, є перебої зі світлом та водопостачанням.

«Інформацію про постраждалих перевіряємо. Серйозно пошкоджено обладнання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання», – повідомили у прес-службі ДТЕК.

На Запоріжжі вночі пролунало понад десяток вибухів, внаслідок чого є поранені. Крім того, ракетна атака пошкодила низку будинків. У Запорізькій області перекрили рух греблею Дніпровської ГЕС – там окупанти завдали удару по дорозі та об’єктах інфраструктури на греблі.

«На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині. Наразі триває пожежа на станції», – повідомили у прес-службі «Укргідренерго».

У компанії додали, що на місці працюють надзвичайники та енергетики. Наразі пориву ГЕС немає, ситуація контрольована.

Внаслідок обстрілів також знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС. За даними місцевої влади, станція на межі блекауту. За даними місцевої влади, росіяни обстріляли місто вісьмома ракетами.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу Запоріжжя загинула одна людина, ще щонайменше восьмеро отримали поранення.

«Щонайменше дві людини зникли безвісти. чотири будинки вщент зруйновано, понад 40 – пошкоджено», – повідомив Іван Федоров.

Вибухи пролунали і в Харкові – голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни здійснили понад 15 ударів по енергетичних об’єктах, через що у місті практично повністю зникло світло. Згодом Синєгубов повідомив, що росіяни атакували Харків 15 ракетами С-300 та Х-22.

За словами Олега Синєгубова, внаслідок масованої атаки на Харків без електроенергії залишилося приблизно 700 тис. споживачів. Мешканці міста можуть скористатися усіма пунктами Незламності, які розгорнули після обстрілу. Голова ОВА додав, що через російську атаку постраждав 43-річний співробітник одного з об’єктів інфраструктури.

На Одещині російські безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру, повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, через обстріли за розпорядженням НЕК Укренерго в Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення. Наразі знеструмлено 53 тис. абонентів електропостачання.

Через атаку російських окупантів немає світла у низці мікрорайонів Кропивницького. У деяких населених пунктах Кіровоградщини запровадили аварійні відключення.

На Полтавщині запровадили превентивні та аварійні відключення на всі 10 черг. Також аварійні графіки ввели і на Сумщині.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що вибухи пролунали і в області. За словами посадовиці, росіяни атакували Прикарпаття і ракетами, і дронами-камікадзе.

«Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано», – повідомила голова ОВА.

На Львівщині також зафіксували ушкодження від російських атак. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередніми даними, у лісі в Золочівському районі впали уламки безпілотника, через що зайнялася пожежа. Крім того, російський дрон атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині, внаслідок чого сталося загоряння.

На Хмельниччині внаслідок російської атаки є влучання та пошкодження об’єктів інфраструктури, повідомив Олександр Симчишин.

«Жахливий ранок. Маємо пошкодження обʼєктів інфраструктури. Пошкодження житлових будинків. Є загиблі і постраждалі серед цивільних», – повідомив він.

Пізніше виконувач обов’язків голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок російської атаки в області загинула людина. Крім того, є постраждалі, наразі триває розбір завалів. Згодом кількість загиблих на Хмельниччині зросла до двох людей, щонайменше восьмеро отримали поранення.

За даними МВС, внаслідок ранкової атаки по інфраструктурі України є щонайменше троє загиблих, ще троє вважаються зниклими безвісти. Кількість постраждалих від обстрілів наразі уточнюється.

Через нічні масовані обстріли кілька шляхів «Укрзалізниці» залишилися знеструмленими. Компанія залучає резервні схеми живлення та тепловози, щоб усі потяги продовжували рух.

У прес-службі компанії повідомили, що низка потягів затримується. Зокрема, йдеться про:

№51/52 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+2:34)

№95/96 Рахів-Київ-Пас. (+1:45)

№43/44 Івано-Франківськ-Черкаси (+1:40)

№63/64 Харків-Пас.-Львів (+1:34)

№141/142 Івано-Франківськ-Чернігів (+1:30)

№35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+1:04)

№37/38 Ужгород-Одеса-Головна (+1:04)

№109/110 Херсон-Львів (+0:54)

№45/46 Харків-Пас.-Ужгород (+0:53)

№13/14 Київ-Пас.-Солотвино-1 (+0:43)

№35/36 Одеса-Головна-Пшемисль Головний (+0:38)

№51/52 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:38)

№715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:35)

№201/202 Ворохта-Харків-Пас. (+0:35)

Нагадаємо, минулої ночі, 21 березня, росіяни також обстріляли Україну ракетами. Зазначається, що окупанти вперше за довгий час застосовували ракети «Кинджал». Зокрема, росіяни атакували Київ та Київщину, де протиповітряна оборона збила приблизно три десятки ворожих ракет, в тому числі й балістичні.