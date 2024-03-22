В ніч на 22 березня російська армія здійснила комбіновану масовану атаку різних регіонів України дронами-камікадзе та ракетами різних типів. На Львіщині Shahed влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 02:30, вона тривала до 7 ранку. Близько 03:00 голова ЛОВА повідомив, що ворожі безпілотники перетнули Львівську область.

«Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило», – повідомив Максим Козицький після відбою тривоги.

Згодом очільник області уточнив, що вогнеборці оперативно загасили займання. Про запровадження графіків відключення електроенергії у Львівській області поки що не йдеться.

Уламки ще одного, збитого силами ППО, безпілотника спричинили у Золочівському районі пожежу в лісовому масиві. Однак речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев зазначив ZAXID.NET, що пожежа в лісі не була масштабною. Вогонь з уламків безпілотника не перекинувся на насадження.

«Хочу відзначити наших оборонців неба з Повітряного командування “Захід” Повітряних сил ЗС України за блискучу роботу цієї ночі. Тільки ви знаєте, яких зусиль коштувало, щоб ця понад чотиригодинна тривога закінчилася на Львівщині без жертв та постраждалих», – додав Максим Козицький.

Скільки безпілотників збили ПК «Захід» не повідомляють. Інші деталі також не уточнюють.

Загалом за цю ніч по містах України випустили понад 60 «шахедів» і майже 90 ракет різних типів, повідомив президент. В основному ціллю були енергетичні об’єкти – електростанції, лінії постачання енергії, гребля ДніпроГЕС. Наслідки ліквідовують на Харківщині, Запоріжжі, Сумщині, Полтавщині, Одещині, Дніпропетровщині, Хмельниччині, Вінничині, Івано-Франківщині. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. Сили оборони знищили 92 повітряні цілі: 55 «шахедів» і 37 ракет.