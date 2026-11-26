Андрія Ткачика перевели на посаду заступника начальника відділу організації закупівель

Колишнього першого заступника начальника управління Нацполіції Тернопільщини Андрія Ткачика перевели до штурмової бригади особливого призначення «Лють». Експосадоця підозрюють в участі у схемі прикриття порноофісів. Окрім того, Печерський районний суд Києва знизив йому розмір застави до майже 1 млн грн. Про це повідомило видання «20 хвилин».

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Топпосадовців поліції викрили в незаконній схемі з прикриття порноофісів у травні 2026 року. Підозри отримали п’ять керівників Нацполіції в Івано‑Франківській, Тернопільській та Житомирській областях. Серед них був й Андрій Ткачик.

Згодом СБУ та Генпрокуратура заявили, що керівники територіальних підрозділів поліції могли забезпечувати безперешкодну роботу порноофісів в обмін на щомісячну платню. Посередником у схемі виступав водій одного із заступників міністра внутрішніх справ, який нібито використовував особисті зв’язки з керівництвом регіональних підрозділів поліції для організації домовленостей про невтручання. Розмір щомісячної винагороди становив близько 20 тис. доларів для керівництва обласних підрозділів поліції та ще 5 тис. доларів для посередника.

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21 травня Печерський районний суд Києва обрав для п’яти підозрюваних запобіжні заходи та застави. Зокрема, для Андрія Ткачика призначили тримання під вартою з можливістю вийти з-під варти під 5 млн грн застави. Наступного дня за нього внесли необхідні кошти.

За даними «20 хвилин», за час розслідування Андрія Ткачика перевели на посаду заступника начальника відділу організації закупівель у підрозділі логістики та матеріально‑технічного забезпечення Департаменту поліції особливого призначення – в штурмову бригаду «Лють».

Восени Печерський районний суд Києва змінив розмір застави для Андрія Ткачика, зменшивши його в п’ять разів – 998, 4 тис. грн.

Наразі досудове розслідування триває. Додамо, що Андрію Ткачику оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великих розмірах). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.