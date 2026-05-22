За чотирьох поліцейських, підозрюваних у справі про порноофіси, внесли застави

Четверо посадовців Нацполіції, яких підозрюють у прикритті діяльності порноофісів у трьох областях, вийшли з-під варти під застави. Про це у пʼятницю, 22 травня, повідомив «Цензор.НЕТ» з посиланням на коментар Офісу генерального прокурора.

У четвер, 21 травня, Печерський районний суд Києва відправив під варту пʼятьох фігурантів справи з можливістю внесення застав у розмірі від 1 до 8 млн грн. Четверо підозрюваних – посадовці Національної поліції. Суд визначив для них такі розміри застав:

начальнику ГУНП в Івано-Франківській області Сергію Безпальку – 7 млн грн застави;

заступнику начальника ГУНП в Івано-Франківській області Володимиру Яцюку – 5 млн грн застави;

першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП у Тернопільській області Андрію Ткачику – 5 млн грн застави;

заступнику начальника ГУНП у Житомирській області Іллі Гулеватому – 1 млн 164 тис. грн застави.

Для ще одного підозрюваного – водія заступника міністра МВС Володимира Воробея – суд визначив заставу у розмірі 8 млн грн.

У пʼятницю, 22 травня, Офіс генерального прокурора повідомив, що за всіх поліцейських внесли застави, і вони вийшли з-під варти. Проте Володимир Воробей залишається під вартою.

Нагадаємо, 20 травня Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора повідомили про викриття корупційної схеми в Нацполіції. За даними слідства, четверо посадовців територіальних підрозділів поліції забезпечували роботу порноофісів, де виготовляли та розповсюджували через інтернет відеоконтент еротичного та порнографічного характеру. За це поліцейські щомісяця отримували хабарі у розмірі 20 тис. доларів.

Мережа діяла в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях, а посередником між поліцейськими та працівниками порноофісів був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ. Водію за посередництво щомісяця сплачували 5 тис. доларів.

Того ж дня поліцейських відсторонили від виконання обовʼязків, а водія – звільнили.