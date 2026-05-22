Депутати Усть-Чорнянської селищної ради передали в оренду Василю Стефураку дві земельні ділянки, загальною площею 3,4 га на Свидовецькому хребті. На рішення сесії громади у четвер, 22 травня, звернула увагу громадська ініціатива «Закарпаття екологічне».

Як зазначено в ухвалених рішеннях, землю передали в оренду на 10 років під сінокосіння та випасання худоби. Орендар сплачуватиме за неї 10% від нормативної грошової оцінки.

Йдеться про ділянки під горою Підпула (1634 м) у межиріччі Яблуниці і Турбату у північно-західній частині Свидовецького масиву. Неподалік розташовані декілька колиб і заклад «Пудпула садиба».

Орендарем землі став керівник зареєстрованої у Коломийському районі ГО «Асоціація вівчарів», ексдепутат Печеніжинської ОТГ Василь Стефурак. За інформацією аналітичного порталу YouControl, фермер із Прикарпаття керує низкою фондів та компаній. Серед них – «Свидовець-Агро», співласником якого є син Ігоря Палиці – Захар (55% частки у ТОВ «Буковель») та народний депутат від партії «За майбутнє» Павло Чайківський.

Зазначимо, у серпні 2024 року у селі Брустури Усть-Чорнянської громади відбулись збори села, які ініціювали місцеві мешканці через невдоволення планами голови селищної ради Петра Костяка передати в оренду землі на Свидовці під розвиток вівчарства. Перед людьми виступив колишній функціонер «Буковелю» Юрій Добровольський і розповів про плани інвестора «Свидовець-Агро» розвивати вівчарство на території 2,5 тис. га полонин громади.

«Проєкт передбачає будівництво на низинних територіях крупного репродуктивного господарства для розведення карпатської вівці. Цю породу вивів Василь Стефурак. Збудуються тільки 4-5 стаєнь, які не стоятимуть на капітальних фундаментах і використовуватимуться виключно у літній період», – розповідав Юрій Добровольський.

Нагадаємо, у 2017 році заступник директора гірськолижного курорту «Буковель» Юрій Добровольський презентував на Закарпатті проєкт туристично-рекреаційного комплексу «Свидовець». На площі 1400 га передбачалося побудувати близько 60 готелів та облаштувати 230 км лижних трас.

На курорті планували відкрити понад 120 закладів харчування, магазини, фітнес-центри та навіть аеродром. Інвестиції могли скласти 1,5 млрд доларів, а курорт одночасно міг прийняти 32 тис. туристів.

Проти будівництва курорту виступили екологи, природоохоронці та місцеві мешканці, яких не повідомили про проведення громадських слухань щодо детального плану території туристично-рекреаційного комплексу «Свидовець».

У липні 2022 року Закарпатський окружний адмінсуд задовольнив позов активістів, скасувавши розпорядження про затвердження ДПТ, однак Тячівська РДА та Рахівська РДА в грудні 2022 року оскаржили це рішення у Восьмому апеляційному адміністративному суді. 9 жовтня 2024 року Верховний Суд скасував постанову апеляції та залишив чинним рішення окружного адмінсуду. Це рішення остаточне й оскаржити його не можна.