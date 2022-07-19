Справа щодо будівництва гірськолижного курорту на Свидовці тягнеться із 2017 року

Закарпатський окружний адмінсуд повністю задовольнив позов захисників гірського масиву та скасував розпорядження Тячівської та Рахівської РДА щодо затвердження детального плану територій, яким передбачалося будівництво масштабного гірськолижного курорту на Свидовці.

Відповідне рішення колегія суддів Закарпатського окружного адміністративного суду у складі Зої Плеханової, Дмитра Іванчулинця, Павла Микуляка прийняла у вівторок, 19 липня. Як у коментарі ZAXID.NET повідомила адвокатка ГО «Екологія-Право-Людина», представниця позовників у суді Ольга Ольга Мелень-Забрамна, наразі суд проголосив лише резолютивну частину.

«Наш позов задоволено повністю, суд скасував розпорядження Тячівської та Рахівської РДА щодо затвердження детального плану територій для будівництва гірськолижного курорту на Свидовці. Мотивацію суду дізнаємось пізніше, коли буде опублікований повний текст рішення», – зазначила Ольга Мелень-Забрамна.

Зазначимо, резонансна справа про будівництво гірськолижного курорту на гірському масиві Сивдовець на Закарпатті тягнеться із 2017 року. Загалом про плани побудувати на Свидовці гірськолижний курорт стало відомо ще у 2016 році. Тодішній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль повідомив про домовленості із власниками «Буковелю» щодо продовження курорту на територію Закарпаття. Згідно з озвученими планами, це мав бути гірськолижний курорт «Свидовець», втричі більший за сам «Буковель». Планувалося, що на території гірського масиву побудують 60 готелів, 120 ресторанів, а також фітнес-центри, магазини, банки, багаторівневі парковки для автомобілів та навіть приватний аеродром.

Проти будівництва мега-курорту виступали екологи, природоохоронці та місцеві мешканці, які обурювалися планами збудувати гігантський курорт на Свидовці. Крім того, юристи-екологи неодноразово заявляли, що ні громаді, ні активістам забудовники не дали можливості належно ознайомитися із детальними планами територій для будівництва курорту. Активісти руху Free Svydovets також заявляли, що громадські слухання у селах, дотичних до місцевості, де запланований курорт, були проведені із порушеннями, а детальні плани території курорту не доступні громадськості й понині.

У вересні 2021 року Верховний суд скасував рішення попередніх інстанцій стосовно будівництва гірськолижного мега-курорту на Свидовці та відправив справу знову на розгляд Закарпатського окружного адміністративного суду, який 19 липня задовольнив позов екологів і скасував розпорядження про затвердження детального плану території для будівництва курорту на Свидовці.