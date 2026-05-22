Спільники встигли заволодіти частиною грошового забезпечення військовослужбовця

На Львівщині викрили шахраїв, які намагались привласнити 15 млн грн виплат родині загиблого військового. Про це повідомили у прокуратурі Львівської області.

За даними прокуратури, у жовтні 2024 року український військовий загинув під час захисту країни. Скориставшись важким емоційним станом його дружини, троє знайомих вирішили нажитися. Спершу вони запропонували вдові допомогу з оформленням державних виплат: подати документи до районного ТЦК та СП, а також відкрити банківський рахунок для отримання коштів. Після цього 68-річний львів’янин встановив у свій телефон SIM-карту жінки, що дозволяло контролювати надходження грошей. Згодом підозрювані обманом забрали й банківську картку вдови.

Схему організували троє знайомих вдови (фото прокуратури)

Щоб жінка не запідозрила шахрайства, підозрювані вдавали турботу – допомагали їй у побуті, купували продукти та підтримували після втрати чоловіка. Насправді ж вони планували отримати всі виплати замість родини загиблого. Йшлося не лише про заробітну плату військового, а й про одноразову державну допомогу через його загибель.

За версією слідства, спільники встигли заволодіти частиною грошового забезпечення військовослужбовця та чекали надходження ще близько 15 млн грн компенсації. Однак реалізувати задум не змогли, оскільки вдова померла ще до зарахування цих коштів на рахунок.

Як уточнили у Нацполіції, підозрювані зняли понад 107 тис. грн, які надійшли як грошове забезпечення загиблого військового.

Після смерті жінки шахраї намагались ошукати матір та сина загиблого військового. Вони переконували родичів, що вдова нібито мала великі борги.

«За легендою, жінка працювала прибиральницею у одного зі спільників, а також підозрювалась у крадіжці золота з його помешкання. Підозрювані навіть готували фальшиві розписки про позичені гроші. Мати військового запідозрила обман. У результаті виплати були розподілені між законними отримувачами – сином та матір’ю загиблого захисника», – йдеться в повідомлення прокуратури.

Усім трьом повідомили про підозру у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 – ч. 5 ст. 190) КК України.

Для двох підозрюваних, 53-річного чоловіка та 52-річної жінки, це вже не перша кримінальна справа. Торік вони організували так звану «квартирну схему»: за допомогою підробленої довіреності незаконно заволоділи однокімнатною квартирою у Львові. У лютому цього року їм та ще трьом спільникам уже оголосили підозри у шахрайстві та використанні підроблених документів.