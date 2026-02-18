Шахраї привласнили квартиру померлого на вул. Грінченка

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з прокурорами викрили у Львові групу шахраїв, які заволоділи квартирою померлого, але продати її не встигли.

Як повідомили у середу, 18 лютого, у прокуратурі Львівщини, у вересні 2025 року п’ятеро львів’ян розробили схему заволодіння однокімнатною квартирою у Шевченківському районі Львова. За даними ZAXID.NET, квартира розташована на вул. Грінченка.

«Власник цієї нерухомості помер ще у 2024 році в Чехії, не залишивши спадкоємців. Дізнавшись про це, 53-річний львів’янин зі своєю 52-річною знайомою вирішили шахрайськи отримати його квартиру», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Для реалізації задуму вони залучили ще трьох осіб: двох львів'янок та ще одного чоловіка, який став підставним покупцем. Так, 41-річна жінка знайшла 45-річну місцеву мешканку, яка виступала у ролі «представниці» померлого. Вона, використовуючи підроблену довіреність на право представляти інтереси власника, продала квартиру підставному покупцеві – 60-річному львів’янину.

Cхему заволодіння квартирою організували п’ятеро львів’ян

«У документах було вказано, що нерухомість продали нібито за понад 1,6 млн грн, проте реальних розрахунків між сторонами не було. Такий фіктивний продаж мав дозволити продати квартиру уже справжньому покупцеві, а кошти розділити між усіма учасниками схеми», – зазначили в прокуратурі.

Учасників схеми викрили правоохоронці, на квартиру наклали арешт.

П’ятьом львів’янам повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 5 ст. 190 ККУ). Додатково чотирьом учасникам схеми (крім «покупця») інкримінують використання завідомо підробленого документа (ч. 2 ст. 28 – ч. 4 ст. 358 ККУ). Слідчі встановлюють інших причетних, у тому числі до виготовлення фіктивних документів.