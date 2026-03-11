Синонімом до цього слова може бути «поки» чи «до того часу»

Українські письменники часто вживають слово «допоки», його й зараз можна зустріти у медіа, офіційних листах чи приватних переписках. Правильно писати «допоки» разом чи окремо («до поки»)?

«Допоки» в українській правильно писати разом, а не окремо, хоча люди й допускають цю помилку. Синонімом до цього слова може бути «поки» чи «до того часу».

Правильні приклади вживання «допоки»:

Допоки дихаю, я буду боротись.

Олег нікуди не піде, допоки не почує правду.

Адже людина доти й людина, допоки не втратила здатність бачити, крім потворностей життя, і його красу. (О. Гончар)

Раніше ZAXID.NET пояснював, як українською сказати «стрекоза», що означає фразеологізм «у свинячий голос», та пропонував перевірити, чи зможете ви підібрати синонім до слова «латентний» та «обійстя».

ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.