Пояснення за новим правописом: як писати – «до побачення» чи «допобачення»
Якщо ви не сумніваєтесь у написанні певного слова, то не соромно спитати відповідь. Українці часто припускаються помилки під час написання прислівникових сполук, до яких входить і «до побачення». Чи правильно писати фразу окремо? Розберімось разом.
Згідно з новим українським правописом, «до побачення» входить до прислівникових сполук, що складаються із прийменника та іменника (непохідного або похідного), у яких іменник зберігає конкретне лексичне значення й граматичну форму. «До побачення» завжди пишемо окремо, а не разом.
До цього правила можемо також навести такі приклади: до лиця, до пари, до обіду, до речі, до смерті, за рахунок, за дня, на зло, на жаль, на відмінно, на поруки, на ходу, по совісті, уві сні.
Приклад правильного вживання:
- До побачення, люба сестро, невдовзі ми знову зустрінемось.
Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
- «По батькові» чи «по-батькові»
- «Хабара» чи «хабаря»
- «Принаймі» чи «принаймні»
- «Вголос» чи «в голос»
- «По-перше» чи «по перше»
- Чому «наразі» – це не «зараз»
- Чому «останній» – не «крайній»
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.