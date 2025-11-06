«До побачення» завжди пишемо окремо, а не разом («допобачення»)

Якщо ви не сумніваєтесь у написанні певного слова, то не соромно спитати відповідь. Українці часто припускаються помилки під час написання прислівникових сполук, до яких входить і «до побачення». Чи правильно писати фразу окремо? Розберімось разом.

Згідно з новим українським правописом, «до побачення» входить до прислівникових сполук, що складаються із прийменника та іменника (непохідного або похідного), у яких іменник зберігає конкретне лексичне значення й граматичну форму. «До побачення» завжди пишемо окремо, а не разом.

До цього правила можемо також навести такі приклади: до лиця, до пари, до обіду, до речі, до смерті, за рахунок, за дня, на зло, на жаль, на відмінно, на поруки, на ходу, по совісті, уві сні.

Приклад правильного вживання:

До побачення, люба сестро, невдовзі ми знову зустрінемось.

