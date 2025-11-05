Цього слова немає в українській мові: як замінити російську кальку «співпадіння»
Українці вживають суржик та кальки з російської мови, але все більше звертають на це увагу та шукають словам українські відповідники. До таких слів можна віднести й «співпадіння». Мовознавці розповідають, що цього слова немає в українській мові і рекомендують його не вживати. Зокрема, про це писав професор Олександр Пономарів читачам «ВВС Україна», розповідала професорка Олександра Сербенська та мовознавець Олександр Авраменко.
«Слова “співпадіння” в українській мові немає. Це непотрібна калька з російського “совпадение”. Українською мовою “совпадение” – збіг, “совпадающий” – збіжний», – писав Пономарів.
Замість слова «співпадати» українцям варто говорити «збігатись».
Правильні приклади вживання:
- Оце так збіг, що ми зустрілись у Києві.
- Його думки про економію збігалися з думками старшого брата.
Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
- «По батькові» чи «по-батькові»
- «Хабара» чи «хабаря»
- «Принаймі» чи «принаймні»
- «Вголос» чи «в голос»
- «По-перше» чи «по перше»
- Чому «наразі» – це не «зараз»
- Чому «останній» – не «крайній»
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.