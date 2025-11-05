Замість слова «співпадати» українцям варто говорити «збігатись», щоб не поширювати російську кальку

Українці вживають суржик та кальки з російської мови, але все більше звертають на це увагу та шукають словам українські відповідники. До таких слів можна віднести й «співпадіння». Мовознавці розповідають, що цього слова немає в українській мові і рекомендують його не вживати. Зокрема, про це писав професор Олександр Пономарів читачам «ВВС Україна», розповідала професорка Олександра Сербенська та мовознавець Олександр Авраменко.

«Слова “співпадіння” в українській мові немає. Це непотрібна калька з російського “совпадение”. Українською мовою “совпадение” – збіг, “совпадающий” – збіжний», – писав Пономарів.

Замість слова «співпадати» українцям варто говорити «збігатись».

Правильні приклади вживання:

Оце так збіг , що ми зустрілись у Києві.

, що ми зустрілись у Києві. Його думки про економію збігалися з думками старшого брата.

