Cлово «чолка» має аж два українські відповідники, які можна і треба використовувати

Українська мова дуже різноманітна, але часто люди вживають росіянізми чи інші запозичення, забуваючи про красиві українські слова. До прикладу, російське слово «челка» має аж два українські відповідники, які можна і треба використовувати.

Мовознавці зауважують, що «чолка» є калькою з російської, тому в українській мові його краще уникати. Молодь, намагаючись українізувати «чолку», часто називає її «чілкою», але це не є правильно. Тим паче, що в українській мові є красиві відповідники.

Мовознавиця Лариса Чемерис пояснювала агентству УНІАН, що правильно говорити «гривка» або «чубчик».

«Ці варіанти перекладу, – каже мовознавиця, – мають таке тлумачення в словниках: "чубчик" – це невеличкий жмут, пасмо волосся, що звисає над лобом, зокрема у жінки, а "гривка" – це підрізане над лобом волосся».

