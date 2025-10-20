Не кажіть, що діти роблять «поробки»: як замінити слово без російського сліду
До теми
Восени діти повертаються до навчання і у школах чи садках деколи просять зробити щось своїми руками, використовуючи дари осені. Українці часто використовують російську кальку – «поробка», але це слово краще замінити.
Редакторка Ольга Васильєва розповідає, що слово «поробка» є калькою із російської мови, а те, що діти роблять власноруч, правильно називати «саморобка». Адже саме це слово є у словниках і вживалось раніше в українській мові.
«Поробка – калька з російської “поделки”. У нас поробка може означати хіба що вроки (іменник від “пороблено”). Слів поробка і рукотвір у словниках немає. Якщо поробка –це калька з російської, то рукотвір – калька з англійської (типовий неологізм-композит – слово з двох основ, відповідник до англізму “гендмейд”)», – написала редакторка.
Правильні приклади вживання:
- У школі буде конкурс саморобок, заявки приймають до п’ятниці.
- У дитинстві із сухого листя ми завжди робити саморобки.
