Те, що діти роблять власноруч, правильно називати «саморобка»

Восени діти повертаються до навчання і у школах чи садках деколи просять зробити щось своїми руками, використовуючи дари осені. Українці часто використовують російську кальку – «поробка», але це слово краще замінити.

Редакторка Ольга Васильєва розповідає, що слово «поробка» є калькою із російської мови, а те, що діти роблять власноруч, правильно називати «саморобка». Адже саме це слово є у словниках і вживалось раніше в українській мові.

«Поробка – калька з російської “поделки”. У нас поробка може означати хіба що вроки (іменник від “пороблено”). Слів поробка і рукотвір у словниках немає. Якщо поробка –це калька з російської, то рукотвір – калька з англійської (типовий неологізм-композит – слово з двох основ, відповідник до англізму “гендмейд”)», – написала редакторка.

Правильні приклади вживання:

У школі буде конкурс саморобок, заявки приймають до п’ятниці.

У дитинстві із сухого листя ми завжди робити саморобки.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.