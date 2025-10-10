Зараз слово «кав’ярня» використовують усі українці

Редакторка Ольга Васильєва опублікувала допис про те, що слово «кав’ярня» (з апострофом) насправді є полонізмом і українською правильно говорити «каварня», спричинивши дискусію у мережі. Розберімось, як насправді правильно.

«"Кавʼярня" – це полонізм (kawiarnia). У словнику Голоскевича (1929) навіть подане як помилкове: "Кав’ярня; треба каварня". У "Російсько-українському словнику" Кримського і Єфремова (1924-1933 рр.) "кавʼярню" подано з приміткою "західне": "кофейня – кава‌рня, (зап.) кав’я‌рня". Бариста за Кримським – кавáр і кавáрка: "Прислужник, -ница в кофейне – кава‌р (-ря‌), кава‌рка". У Голоскевича теж "кавáр"», – написала Ольга Васильєва.

На її думку, слово «каварня» варто повернути у вжиток та використовувати сучасникам. Ентоблогерка та авторка каналу tryzub_educate Діана також звертала увагу, що заклад, де можна скуштувати каву, українською мовою логічніше називати «каварня», оскільки слово «кав’яр» означає ікру.

«Слово кав’ярня для нас, українців, більше схоже на заклад, у якому, власне, і подають ікру. Заклад із кавою логічніше називати каварнею. Так, до речі, у нас ці заклади і називали раніше, десь до ХХ ст.», – вважає етноблогерка.

Перекладач, редактор та режисер дубляжу Олекса Негребецький не заперечує, що слово «кав’ярня» є полонізмом, але вважає, що люди звикли до цієї назви, і не варто її змінювати.

«Узяли польське kawiarnia, зробили “кав’ярню”, хоч насправді добре старовинне “кав’яр” – це те, що нині зветься “ікра”. І для тих, хто знає мову, виходить, що кав’ярня – це заклад, де їдять ікру, кав’яр. Щоб уникнути такого непорозуміння, дехто пропонує жахливе і неприємне слово "каварня". Воно мені звучанням чомусь нагадує "корівник". Виходить, що як тільки ми привчили людей до "кав’ярні", починаємо знову міняти на нове. Від такого і з’являються в Києві "кафєйні". Треба вже спинитися, не можна весь час реформувати вже усталене», – сказав Негребецький у інтерв’ю The Ukrainians.

Під дописом Ольги Васильєвої, де вона описала, що слово «кав’ярня» є полонізмом, є близько 800 коментарів та ще понад тисяча поширень. Хтось вважає, що не варто повертати у вжиток слова, якими ніхто не користувався сто років, а хтось погоджується із аргументами, але визнає, що «каварня» звучить доволі незвично.

Зараз слово «кав’ярня» використовують усі українці, хоч воно і справді є запозиченням із польської мови. Воно не вважається помилкою, так само можна використовувати і «каварня». Вибір за вами.