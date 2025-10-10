Українською правильно говорити не «кольорова капуста», а «цвітна»

На ринку інколи можна побачити, що продавці торгують «кольоровою капустою». Чому ж її так називають та чи ця назва правильна?

Українською правильно говорити не «кольорова капуста», а «цвітна», оскільки вона справді цвіте. Телеграм-канал Correctarium пояснює, що назва «кольорова капуста» з’явилася внаслідок невдалої спроби перекласти з російської мови прикметник «цветная», що може означати і «кольорова» (забарвлена в різні кольори), і «цвітна» (та, яка цвіте).

Варто зазначити, що найпоширеніша цвітна капуста саме білого кольору, але є й сорти інших кольорів – про них можна сказати «кольорова цвітна капуста».

