Невдалий переклад: капуста насправді кольорова чи цвітна
На ринку інколи можна побачити, що продавці торгують «кольоровою капустою». Чому ж її так називають та чи ця назва правильна?
Українською правильно говорити не «кольорова капуста», а «цвітна», оскільки вона справді цвіте. Телеграм-канал Correctarium пояснює, що назва «кольорова капуста» з’явилася внаслідок невдалої спроби перекласти з російської мови прикметник «цветная», що може означати і «кольорова» (забарвлена в різні кольори), і «цвітна» (та, яка цвіте).
Варто зазначити, що найпоширеніша цвітна капуста саме білого кольору, але є й сорти інших кольорів – про них можна сказати «кольорова цвітна капуста».
Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
- «По батькові» чи «по-батькові»
- «Хабара» чи «хабаря»
- «Принаймі» чи «принаймні»
- «Вголос» чи «в голос»
- «По-перше» чи «по перше»
- Чому «наразі» – це не «зараз»
- Чому «останній» – не «крайній»
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.