Українські правоохоронці часто повідомляють про затримання підозрюваних у хабарництві та вилучають у них хабарі. Як правильно відмінювати слово хабар: хабара чи хабаря?

Згідно новим українським правописом, слово хабар належить до м’якої групи іменників і тепер відмінюється за зразком: хабаря, хабареві, хабарем. Хоча до 2019 року правильним було відмінювання «хабара».

У травні 2019 року Кабмін схвалив нову редакцію українського правопису, а у 2024 році закінчився п’ятирічний перехідний період, тож замість «хабара» зараз правильно вживати «хабаря».

Правильні приклади відмінювання слова хабар:

Митника затримали за вимагання п’яти тисяч доларів хабаря .

. Заступника директора управління підозрюють в отриманні хабаря за вирішення земельного питання.

за вирішення земельного питання. Вища рада правосуддя рекомендує звільнити затриманого на хабарях суддю з Львівщини.

суддю з Львівщини. Студент намагався підкупити професора хабарем.

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