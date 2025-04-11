Якщо ви хочете придбати квіти, то українською їх називають «півонії», «піон» – це росіянізм

Продавці у квіткових крамницях не раз чули прохання зібрати букет із піонами, хоч таких квітів немає у їхньому асортименті. Як правильно називати квітку: «піон» чи «півонія»?

«Півонія» – це багаторічна напівкущова декоративна рослина з трійчастим листям і великими квітками білого, рожевого або червоного кольорів.

«Піон» – це радянська 203-мм самохідна гармата артилерії.

Якщо ви хочете придбати квіти, то українською їх називають «півонії», «піон» – це росіянізм (і гармата артилерії).

Правильні приклади використання слів «піон» та «півонія»:

«Обожнюю, коли на ринку продають півонії ».

». «Кінець травня пахне півоніями ».

». «На обідньому столі стоїть ваза з великим оберемком півоній ».

». «Військові використовують «Піони» , щоб стримувати ворога».

, щоб стримувати ворога». «Дві САУ «Піон» знищили українські військові неподалік Горлівки».

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