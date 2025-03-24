Лягаючи спати, ми бажаємо своїм близьким спокійної ночі та хороших снів. Як правильно писати «на добраніч» чи «надобраніч» за новим українським правописом та чи можна вживати скорочення «добраніч»?

Правильним варіантом написання є «на добраніч» окремо, а не разом. За правилами української мови словосполучення прийменника та незмінного слова у значенні іменника пишуться окремо.

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Приклади використання:

«На добраніч, завтра можна поспати трішки довше». «На добраніч, нехай ця ніч пройде без повітряних тривог».

Отож, писати «надобраніч» разом не можна. Щодо вживання «добраніч», то це не є помилкою, і ви можете так писати чи говорити. Приклад: «Добраніч, чекаю на завтрашню зустріч».