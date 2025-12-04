У 2025 році комітет отримав 46 подань, жодну кандидатуру не запропонували у Харківській та Тернопільській областях

У четвер, 4 грудня, народні депутати прийняли проєкт постанови про присудження щорічної премії Верховної Ради освітянам. За особливі успіхи в навчанні учнів премії присудили 46 освітянам, серед них двоє – представники Львівщини.

Голова освітнього комітету ВР Сергій Бабак повідомив, що кандидатури освітян для нагородження подають обласні ради. У 2025 році комітет отримав 46 подань, жодну кандидатуру не запропонували у Харківській та Тернопільській областях.

Оскільки парламентську премію можуть щорічно отримати 54 педагоги, то усі кандидатури були внесені у проєкт постанови про нагородження. Розмір премії педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної та позашкільної освіти становить 60 прожиткових мінімумів, тобто 181 тис. грн.

«Такі рішення часто залишаються непомітними за великими реформами і бюджетними цифрами. Але саме вони допомагають формувати культуру поваги до вчителів, вихователів та педагогів», – написав Сергій Бабак.

У списку освітян є двоє представників Львівщини:

Жанна Король – директорка Жовтанецького ліцею Жовтанецької сільської ради;

Роман Пахолок – директор державного навчального закладу «Новояворівське вище професійне училище».

Із повним переліком освітян, яким призначили премію Верховної Ради, можна ознайомитись на сайті парламенту.