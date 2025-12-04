Розрахували мінімальну кількість учнів, які мають навчатись у ліцеях (до 11 чи 12 класу) та гімназіях (до 9 класу) із 1 вересня 2026 року

Кабінет міністрів України затвердив зміни щодо виділення освітньої субвенції для малих шкіл. Про це 3 грудня повідомило міністерство освіти, пояснивши, яким закладам не надаватимуть освітню субвенцію з вересня 2026 року.

Для розрахунку мінімальної наповнюваності закладу освіти, який отримує освітню субвенцію, взято норму закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо мінімальної кількості учнів у класі – 5 учнів. Враховуючи ці дані, розрахували мінімальну кількість учнів, які мають навчатись у ліцеях (до 11 чи 12 класу) та гімназіях (до 9 класу) із 1 вересня 2026 року.

Хто не отримає освітню субвенцію із 1 вересня 2026 року:

менш як 60 учнів – для закладів загальної середньої освіти з 1-12 класами;

менш як 55 учнів – для закладів загальної середньої освіти з 1-11 класами;

менш як 45 учнів – для закладів загальної середньої освіти з 1-9 або 5-11(12) класами.

Норми не стосуються початкових та спеціальних шкіл. Раніше МОН планувало, що із вересня 2026 року освітню субвенцію отримуватимуть ті заклади, де навчається від 60 учнів. Тобто прийняті Кабміном змін послаблюють вимоги для малокомпетентних шкіл.

«Мета ухваленого рішення: послабити вимогу щодо кількості учнів у малокомплектних школах, для отримання коштів освітньої субвенції. Водночас зауважимо, що навчання в більших школах, як правило, є ефективнішим завдяки наявності вчителів різних предметів, кращому устаткуванню та можливості пропонувати різні форми роботи (групова взаємодія, проєктне навчання тощо)», – повідомили у МОН.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон «Про Державний бюджет України на 2026 рік» у другому читанні. Вчителів чекає нова структура окладу і надбавок, а зарплату обіцяють підвищити без збільшення навантаження, проти якого виступали педагоги.