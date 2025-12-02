Міносвіти визначило університети, які визнаватимуть результати навчання на ТОТ
У переліку є Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Міністерство освіти і науки України затвердило перелік із 43 українських університетів, які у 2026 році визнаватимуть результати навчання, здобуті на тимчасово окупованій території (ТОТ).
Раніше Кабмін затвердив порядок, який дозволяє визнавати результати навчання, здобуті на тимчасово окупованій території. Це стосується професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
«Затвердження порядку – це можливість для людей з ТОТ не просто підтвердити свої результати навчання, а повернутися в український простір і стати активними учасниками відновлення та розвитку країни», – писав омбудсмен Дмитро Лубінець.
Які університети визнаватимуть результати навчання на ТОТ у 2026 році:
- Комунальний заклад вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» Полтавської обласної ради
- Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
- Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний інститут»
- Центральноукраїнський національний технічний університет
- Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
- Університет Григорія Сковороди в Переяславі
- Черкаський державний технологічний університет
- Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
- Поліський національний університет
- Херсонський державний аграрно-економічний університет
- Український державний університет залізничного транспорту
- Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»
- Запорізький національний університет
- Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
- Сумський державний університет
- Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
- Рівненський державний гуманітарний університет
- Національний фармацевтичний університет
- Харківський національний медичний університет
- Чорноморський національний університет імені Петра Могили
- Національний університет «Полтавська політехніка |імені Юрія Кондратюка»
- Київський національний лінгвістичний університет
- Вінницький національний технічний університет
- Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
- Національний університет «Одеська юридична академія»
- Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
- Маріупольський державний університет
- Національний університет харчових технологій
- Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
- Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
- Таврійський державний агротехнологічний університет |імені Дмитра Моторного
- Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
- Харківський національний університет радіоелектроніки
- Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький фінансово-економічний університет»
- Харківський національний автомобільно-дорожній університет
- Одеський державний аграрний університет
- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
- Український державний університет імені Михайла Драгоманова
- Український державний університет науки і технологій
- Одеська державна академія будівництва та архітектури
- Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
