У переліку є Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Міністерство освіти і науки України затвердило перелік із 43 українських університетів, які у 2026 році визнаватимуть результати навчання, здобуті на тимчасово окупованій території (ТОТ).

Раніше Кабмін затвердив порядок, який дозволяє визнавати результати навчання, здобуті на тимчасово окупованій території. Це стосується професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

«Затвердження порядку – це можливість для людей з ТОТ не просто підтвердити свої результати навчання, а повернутися в український простір і стати активними учасниками відновлення та розвитку країни», – писав омбудсмен Дмитро Лубінець.

Які університети визнаватимуть результати навчання на ТОТ у 2026 році: