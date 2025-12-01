У голосуванні взяли участь майже 750 виборців

У Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського 28 листопада відбувся перший тур виборів ректора. Найбільше голосів серед п’ятьох кандидатів набрали декан медичного факультету Петро Лихацький та професор кафедри патологічної анатомії Петро Сельський. Через сім днів у вищому навчальному закладі проведуть другий тур.

Результати голосування повідомила ZAXID.NET речниця Тернопільського медичного університету Яніна Чайківська. Загалом у голосуванні взяли участь 746 виборців. Це науково-педагогічні та інші працівники університету, а також студенти.

Результати голосування:

Петро Лихацький, декан медичного факультету – 347 голосів;

Петро Сельський, професор кафедри патологічної анатомії – 171 голос;

Оксана Шевчук, професор кафедри фармакології – 100 голосів;

Ігор Рогальський, очільник Держпродспоживслужби області – 83 голоси;

Степан Вадзюк, завідувач кафедри фізіології – 39 голосів;

Нікого не підтримую – 6 голосів.

Оскільки, згідно із Законом України «Про вищу освіту» переможець повинен набрати понад 50% голосів, то через 7 днів – 5 грудня – проведуть другий тур, до якого пройшли Петро Лихацький та Петро Сельський. Про це «Суспільне.Тернопіль» розповів голова виборчої комісії Григорій Загричук.

Петро Лихацький

Кандидат, який отримав найбільше голосів у першому турі, – Петро Лихацький – має 46 років. Із жовтня 2019 року він обіймає посаду декана медичного факультету, а з 2020 року отримав звання професора кафедри медичної біохімії ТНМУ. Є членом вченої ради ТНМУ.

Петро Сельський

Його опонент – 52-річний професор кафедри патологічної анатомії Петро Сельський. Він також є пастором Божої церкви християн віри євангельської. У Тернопільському національному медичному університеті працює з 2000-х років. З 2023 року є завідувачем кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини.