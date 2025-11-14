Вибори в університеті проведуть 28 листопада

28 листопада в Тернопільському національному медичному університеті відбудуться вибори ректора. Міністерство охорони здоров'я затвердило п’ятеро кандидатів, які претендуватимуть на посаду очільника вишу. Серед претендентів є зять теперішнього очільника Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслава Негоди.

Міністерство охорони здоров'я України 3 вересня 2025 року оголосило конкурс на заміщення посади ректора Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. А 12 листопада оприлюднили список п’яти кандидатів, які відправили свої документи в МОЗ і їх затвердили.

Зокрема у документі йдеться, що на посаду ректора ТНМУ претендують:

Петро Лихацький – 46-річний декан медичного факультету ТНМУ;

Петро Сельський – 52-річний професор кафедри анатомії, пастор Церкви християн віри Євангельської;

Степан Вадзюк – 69-річний завідувач кафедри фізіології;

Ігор Рогальський – 50-річний колишній доцент кафедри педіатрії, нині очолює обласну Держпродспоживслужбу Тернопільщини і за даними «Тернополян» є зятем начальника Тернопільської ОВА В’ячеслава Негоди;

Оксана Шевчук – 45-річна керівниця відділу менеджменту наукових проєктів ТНМУ.

Вибори у Тернопільському національному медичному університеті проведуть 28 листопада цього року. З 2015 року медуніверситет Тернополя очолював Михайло Корда. Останні вибори ректора у виші відбулися у червні 2020 року, коли ректором було обрано знову Михайла Корду на наступні 5 років. Згідно із законодавством один і той самий претендент не може обиратися більше ніж на два терміни поспіль, то ж цього разу Михайло Корда не подавав своєї кандидатури.