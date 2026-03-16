Володимир Зеленський відзначив успіхи українських військових на фронті

Сили оборони України зірвали стратегічну наступальну операцію Росії, яку противник планував провести у березні. Про це у понеділок, 16 березня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на цей березень», – наголосив президент.

За його словами, російські штурмові дії тривають, однак їхня інтенсивність і масштаб значно менші, ніж планувало військове командування Росії та обіцяло політичному керівництву країни. Зеленський підкреслив, що успіхи українських військових мають важливе значення не лише на полі бою, а й у міжнародному вимірі.

Президент також розповів, що 16 березня провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та відзначив успіхи українських військових на фронті.

«Є за що відзначити українських воїнів. Молодці, хлопці», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 9 березня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що вперше із 2024 року українські війська за місяць відновили контроль над більшою територією, аніж за той самий час захопила російська армія.

Наприкінці лютого стало відомо, що з кінця січня українські штурмовики звільнили 400 км² території та вісьмома селами на Олександрівському напрямку.