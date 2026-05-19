Бригадний генерал заявив, що Росія далі буде намагатись вийти на адміністративні кордони Донецької області

Бригадний генерал та заступник глави ОП Павло Паліса розповів 24 Каналу, що Росія не досягла очікуваних результатів на полі бою станом на середину травня. Проте вороги влітку 2026 року прагнуть наступати на декількох напрямках фронту.

Бригадний генерал заявив, що Росія далі буде намагатись вийти на адміністративні кордони Донецької області. Також російські солдати розвиватимуть наступ на стику Дніпропетровської та Запорізької областей.

Ба більше, за словами Паліси, Росія часто уточнює свої плани щодо термінів, проте не дотрималась жодного дедлайну. Зокрема, Кремль мав до кінця квітня захопити Костянтинівку, проте досі далекий від досягнення мети.

Наразі російські керівники дали завдання військам протягом кінця травня – початку червня створити умови та почати штурм Краматорсько-Слов'янської агломерації. Та ворогам це не вдасться зробити у відведений час.

Павло Паліса переконаний, що протягом найближчих 3-4 місяців Росія не зможе виконати свої завдання.

«Окрім того, завдання, яке їм поставили до початку вересня – вийти на адміністративний кордон Донецької області – вони теж не виконають. Я більш схильний вважати, що до кінця року їм це також не вдасться», – переконаний Паліса.

До речі, Володимир Зеленський розповів 15 травня 2026 року, що Росія для нового наступу може використати територію Білорусі. Зокрема, ворог може проводити операції проти Київської та Чернігівської областей або проти однієї з країн НАТО.

Також Financial Times повідомляла, що командування Росії пообіцяло Путіну захопити Донбас до осені. Та журналісти пишуть, що у Кремля можуть бути ширші плани щодо окупації українських територій.

За даними аналітичного проєкту DeepState, у квітні російські війська сповільнили темпи просування на фронті. За місяць окупанти захопили на 11,9% менше територій, ніж у березні, хоча кількість штурмових дій навіть зросла на 2,2%. Аналітики зазначають, що нині росіянам у середньому потрібно провести 36 штурмів, аби просунутися на 1 км2. Найбільше просувань зафіксували на Донеччині – 53 км2, що майже вдвічі менше, ніж у березні, і у 6,5 раза менше, ніж у грудні. Також Сили оборони України продовжують скорочувати зону окупації на Дніпропетровщині – за три місяці вона зменшилася зі 187 до 98 км2.